Ефект "мінімалки" і звільнення: що насправді відбувається із зарплатами в Польщі

Головне: Сповільнення динаміки: У лютому 2026 року річне зростання зарплат у Польщі склало 6,07%, що значно нижче за показники 2024 року (11,8%).

У лютому 2026 року річне зростання зарплат у Польщі склало 6,07%, що значно нижче за показники 2024 року (11,8%). Статистична пастка: Реальне підвищення доходів частково нівелюється адміністративними рішеннями (зростання "мінімалки" до 4806 злотих) та скороченням низькооплачуваних посад у промисловості.

Реальне підвищення доходів частково нівелюється адміністративними рішеннями (зростання "мінімалки" до 4806 злотих) та скороченням низькооплачуваних посад у промисловості. Галузевий розрив: Найвищі темпи зростання фіксують в автопромі (+8,75%), тоді як у харчовій промисловості цей показник удвічі нижчий (+3,62%).

Найвищі темпи зростання фіксують в автопромі (+8,75%), тоді як у харчовій промисловості цей показник удвічі нижчий (+3,62%). Ризики: Геополітична нестабільність та зниження загального рівня зайнятості стримують подальші прогнози щодо зростання виплат.

Статистика та реальні цифри

За даними аналітиків (на основі GUS), у лютому 2026 року середня зарплата у бізнес-секторі Польщі склала 9135,7 злотих брутто (понад 100 тисяч гривень), +6,07% у річному вимірі. Для порівняння: у 2024 році цей показник сягав 11,8%, а за підсумками 2025 року - 8%.

Фахівці зазначають, що поточна статистика не повністю відображає реальність через два фактори:

Адміністративне втручання: Підвищення мінімальної зарплати з 1 січня до 4806 злотих (57 тисяч гривень) "механічно" підтягнуло середній показник.

Зміна структури зайнятості: У промисловості скорочують переважно низькооплачуваних працівників. Коли вони зникають зі статистики, середня цифра по галузі автоматично зростає.

"Частина зростання пояснюється не лише підвищенням оплати праці, а й статистичними ефектами", - пояснює аналітик Gremi Personal Олег Руденко.

Галузевий розрив: де платять більше

Динаміка доходів суттєво різниться залежно від сектору:

Автомобільна галузь: Зростання на 8,75% (до 9842,5 злотих - 118 тисяч гривень). Тут відбувається оптимізація персоналу - компанії звільняють менш кваліфікованих і борються за ключових фахівців.

Харчова промисловість: Зростання лише на 3,62% (до 7511,3 злотих - 90 тисяч гривень), попри збільшення кількості робочих місць.

Засновник Gremi Personal Євген Кириченко підкреслює, що конкуренція за кваліфікованих спеціалістів у технологічних секторах залишається високою, що й стимулює там швидше зростання виплат.

Прогнози та ризики

Попри стабільність ринку, експерти вказують на невизначеність. Інфляція в Польщі у лютому 2026 року становила 2,1%, але геополітичне загострення на Близькому Сході може прискорити ріст цін.

Втім, економісти не очікують, що нова хвиля інфляції знову підштовхне зарплати вгору. Навпаки, зниження рівня зайнятості та зовнішні ризики можуть стримувати бізнес-активність.

У найближчій перспективі ринок праці розвиватиметься у двох площинах: помірне загальне зростання та поглиблення розриву між дефіцитними й профіцитними галузями.