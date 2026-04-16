Ефект "мінімалки" і звільнення: що насправді відбувається із зарплатами в Польщі

Темпи зростання середньої заробітної плати в Польщі поступово уповільнюються. Водночас ринок праці стає дедалі більше сегментованим залежно від сфери діяльності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.
Головне:
За даними аналітиків (на основі GUS), у лютому 2026 року середня зарплата у бізнес-секторі Польщі склала 9135,7 злотих брутто (понад 100 тисяч гривень), +6,07% у річному вимірі. Для порівняння: у 2024 році цей показник сягав 11,8%, а за підсумками 2025 року - 8%.
Фахівці зазначають, що поточна статистика не повністю відображає реальність через два фактори:
"Частина зростання пояснюється не лише підвищенням оплати праці, а й статистичними ефектами", - пояснює аналітик Gremi Personal Олег Руденко.
Динаміка доходів суттєво різниться залежно від сектору:
Засновник Gremi Personal Євген Кириченко підкреслює, що конкуренція за кваліфікованих спеціалістів у технологічних секторах залишається високою, що й стимулює там швидше зростання виплат.
Попри стабільність ринку, експерти вказують на невизначеність. Інфляція в Польщі у лютому 2026 року становила 2,1%, але геополітичне загострення на Близькому Сході може прискорити ріст цін.
Втім, економісти не очікують, що нова хвиля інфляції знову підштовхне зарплати вгору. Навпаки, зниження рівня зайнятості та зовнішні ризики можуть стримувати бізнес-активність.
У найближчій перспективі ринок праці розвиватиметься у двох площинах: помірне загальне зростання та поглиблення розриву між дефіцитними й профіцитними галузями.
