Эффект "минималки" и увольнения: что на самом деле происходит с зарплатами в Польше

Темпы роста средней заработной платы в Польше постепенно замедляются. В то же время рынок труда становится все более сегментированным в зависимости от сферы деятельности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal.
Главное:
По данным аналитиков (на основе GUS), в феврале 2026 года средняя зарплата в бизнес-секторе Польши составила 9135,7 злотых брутто (более 100 тысяч гривен), +6,07% в годовом измерении. Для сравнения: в 2024 году этот показатель достигал 11,8%, а по итогам 2025 года - 8%.
Специалисты отмечают, что текущая статистика не полностью отражает реальность из-за двух факторов:
"Часть роста объясняется не только повышением оплаты труда, но и статистическими эффектами", - объясняет аналитик Gremi Personal Олег Руденко.
Динамика доходов существенно отличается в зависимости от сектора:
Основатель Gremi Personal Евгений Кириченко подчеркивает, что конкуренция за квалифицированных специалистов в технологических секторах остается высокой, что и стимулирует там быстрый рост выплат.
Несмотря на стабильность рынка, эксперты указывают на неопределенность. Инфляция в Польше в феврале 2026 года составила 2,1%, но геополитическое обострение на Ближнем Востоке может ускорить рост цен.
Впрочем, экономисты не ожидают, что новая волна инфляции снова подтолкнет зарплаты вверх. Напротив, снижение уровня занятости и внешние риски могут сдерживать бизнес-активность.
В ближайшей перспективе рынок труда будет развиваться в двух плоскостях: умеренный общий рост и углубление разрыва между дефицитными и профицитными отраслями.
