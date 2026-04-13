Ефект Мадяра: інвестори підняли курс форинта та чекають мільярди від ЄС

07:58 13.04.2026 Пн
Національна валюта Угорщини рекордно підвищилась після програшу Орбана
aimg Пилип Бойко
Ефект Мадяра: інвестори підняли курс форинта та чекають мільярди від ЄС Фото: брокери на біржі (Getty Images)

Поразка Віктора Орбана на виборах вплинула на курс форинта. Національні активи та державні облігації масово скуповують біржові трейдери в очікуванні поліпшення стосунків ЄС та Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вранці на фінансових ринках форинт досяг трирічного максимуму щодо євро. Курс до євро зміцнився на 2% - до рівня 367,81 форинта. Щодо долара форинт додав 1,6% (курс 315).

Ще за кілька днів інвестори почали закладати перемогу опозиції на виборах в Угорщині й купували акції та державні облігації. Головний стимул для трейдерів став проєвропейський курс Петера Мадяра, який допоможе Будапешту відкрити заблоковані рахунки ЄС часів Орбана.

Угорщина розраховує отримати близько 18 мільярдів євро від Європейського Союзу. Раніше Брюссель заморозив ці кошти, адже Орбан не дотримувався демократичних норм.

Аналітики з Goldman Sachs вже дають перші поради новому уряду. Основна мета - зниження інфляції. Країна має синхронізувати свою економіку з ЄС.

"Якщо Угорщина серйозно налаштована на досягнення цієї мети, одним із перших кроків у програмі конвергенції євро було б зниження цільового показника інфляції в Угорщині з нинішніх 3% до 2% у єврозоні, що означатиме значне зниження довгострокової дохідності Угорщини", - йдеться у звіті аналітиків Goldman Sachs.

Такий крок зробить угорські облігації ще привабливішими. Експерти очікують подальшого зміцнення національної валюти.

В яку стані була економіка Угорщини при Орбані

Угорщина пережила найсильніший сплеск інфляції в Європейському Союзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Угорці скаржились на свої зарплати, які є одними з найнижчих у ЄС, а ціни на харчові продукти злетіли до середнього рівня в Європі.

Через інфляцію Орбану доводилось постійно просити допомоги у Брюсселя. Угорський форинт за останні роки впав до рекордно низького рівня щодо євро, оголивши вразливість економіки.

Мадяр упевнено лідирує: опубліковано перші результати виборів в Угорщині
