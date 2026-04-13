Ефект Мадяра: інвестори підняли курс форинта та чекають мільярди від ЄС

Поразка Віктора Орбана на виборах вплинула на курс форинта. Національні активи та державні облігації масово скуповують біржові трейдери в очікуванні поліпшення стосунків ЄС та Угорщини.

Вранці на фінансових ринках форинт досяг трирічного максимуму щодо євро. Курс до євро зміцнився на 2% - до рівня 367,81 форинта. Щодо долара форинт додав 1,6% (курс 315).

Ще за кілька днів інвестори почали закладати перемогу опозиції на виборах в Угорщині й купували акції та державні облігації. Головний стимул для трейдерів став проєвропейський курс Петера Мадяра, який допоможе Будапешту відкрити заблоковані рахунки ЄС часів Орбана.

Угорщина розраховує отримати близько 18 мільярдів євро від Європейського Союзу. Раніше Брюссель заморозив ці кошти, адже Орбан не дотримувався демократичних норм.

Аналітики з Goldman Sachs вже дають перші поради новому уряду. Основна мета - зниження інфляції. Країна має синхронізувати свою економіку з ЄС.

"Якщо Угорщина серйозно налаштована на досягнення цієї мети, одним із перших кроків у програмі конвергенції євро було б зниження цільового показника інфляції в Угорщині з нинішніх 3% до 2% у єврозоні, що означатиме значне зниження довгострокової дохідності Угорщини", - йдеться у звіті аналітиків Goldman Sachs.

Такий крок зробить угорські облігації ще привабливішими. Експерти очікують подальшого зміцнення національної валюти.