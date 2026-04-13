Эффект Мадьяра: инвесторы подняли курс форинта и ждут миллиарды от ЕС

Поражение Виктора Орбана на выборах повлияло на курс форинта. Национальные активы и государственные облигации массово скупают биржевые трейдеры в ожидании улучшения отношений ЕС и Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Утром на финансовых рынках форинт достиг трехлетнего максимума по отношению к евро. Курс к евро укрепился на 2% - до уровня 367,81 форинта. Относительно доллара форинт прибавил 1,6% (курс 315).

Еще через несколько дней инвесторы начали закладывать победу оппозиции на выборах в Венгрии и покупали акции и государственные облигации. Главный стимул для трейдеров стал проевропейский курс Петера Мадьяра, который поможет Будапешту открыть заблокированные счета ЕС времен Орбана.

Венгрия рассчитывает получить около 18 миллиардов евро от Европейского Союза. Ранее Брюссель заморозил эти средства, ведь Орбан не придерживался демократических норм.

Аналитики из Goldman Sachs уже дают первые советы новому правительству. Основная цель - снижение инфляции. Страна должна синхронизировать свою экономику с ЕС.

"Если Венгрия серьезно настроена на достижение этой цели, одним из первых шагов в программе конвергенции евро было бы снижение целевого показателя инфляции в Венгрии с нынешних 3% до 2% в еврозоне, что будет означать значительное снижение долгосрочной доходности Венгрии", - говорится в отчете аналитиков Goldman Sachs.

Такой шаг сделает венгерские облигации еще более привлекательными. Эксперты ожидают дальнейшего укрепления национальной валюты.