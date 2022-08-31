Едут в сторону Херсона. В Мелитополе заметили колонны вражеской техники

Так, около 5:30 утра по улице Воинов Интернационалистов прошла первая колонна из семи Уралов и КамАЗов.

Уже через полчаса около 6:00 вторая колонна из 8 грузовых тентованых машин проследовала с севера на юг по той же улице.

В 6:30 по тому же маршруту последовали 45 грузовиков с пушками.

Отмечается, что вся техника едет в направлении Херсона.