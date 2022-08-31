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Їдуть у бік Херсона. У Мелітополі помітили колони ворожої техніки

Фото: у Мелітополі помітили колони ворожої техніки (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Мелітополі вранці 31 серпня помітили три колони російської техніки. Всі вони рухалися в бік Херсона, де активізувалися бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий портал "РІА Мелітополь".

Так, близько 5:30 ранку по вулиці Воїнів Інтернаціоналістів пройшла перша колона з семи Уралів і Камазів.

Вже через півгодини близько 6:00 друга колона з 8 вантажних тентованих машин проїхала з півночі на південь по тій же вулиці.

О 6:30 за тим же маршрутом пішли 45 вантажівок з гарматами.

Зазначається, що вся техніка їде в напрямку Херсона.

Нагадаємо, українські війська продовжують знищувати бази і склади російських військ в Херсонській області. Зокрема, вчора ЗСУ завдали удару по складах у Таврійському, Новій Каховці, Олешках та Новій Збур'ївці.

Як відомо, українські захисники розпочали бої за Херсон. Росіяни залишили свої позиції на першій лінії оборони.

CNN повідомило про те, що українські захисники відбили з-під російської окупації 4 села в Херсонській області. Однак військові не підтверджують і не спростовують цю інформацію.

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ХерсонРосійська Федерація