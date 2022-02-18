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Едьте к нам. В Кабмине предлагают жителям ОРДЛО переехать на подконтрольную территорию

Автор: Валерия Полищук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей ОРДЛО ехать на подконтрольную Украине территорию. Она заявила, что Украина создаст все условия, чтобы им было где жить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Я хочу сказать тем людям, которые решают, что им делать. Я говорю людям на временно оккупированной территории. Едьте к нам. Найдите способ пересечь КПВВ или другим способом. Мы вас ждем. Мы создадим все условия, чтобы вам было что есть и где жить", - заявила она.

Напомним, обострение на Донбассе продолжается второй день. В течение 17 и 18 февраля боевики более 100 раз обстреляли позиции ООС и населенные пункты.

На фоне обострения на Донбассе оккупационные власти объявили эвакуацию местных жителей.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Обострение на Донбассе. Обстрелы, фейки и эвакуация: все подробности".

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ДонбассОРДЛОИрина Верещук