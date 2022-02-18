Їдьте до нас. У Кабміні пропонують жителям ОРДЛО переїхати на підконтрольну територію

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів ОРДЛО їхати на підконтрольну Україні територію. Вона заявила, що Україна створить всі умови, щоб їм було де жити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.