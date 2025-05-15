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"Єднання у боротьбі з ворогом": ПЦУ привітала українців з особливим днем

ПЦУ привітала українців з особливим святом - Днем вишиванки (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Православна Церква України (ПЦУ) привітала українців з особливим днем, який відзначають сьогодні, 15 травня. Йдеться про Всесвітній день вишиванки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПЦУ у Facebook.

Чим важливий День вишиванки: пояснення ПЦУ

Українцям нагадали, що Всесвітній день вишиванки - не просто свято.

"У День вишиванки ми не просто святкуємо, ми знову і знову засвідчуємо нашу давню історію, унікальні традиції, наші глибокі корені, силу віри, відчуття краси та гармонії, нашу українську багату духовність і культуру", - пояснили у ПЦУ.

Вірян закликали також завжди носити цей святковий вишитий одяг з повагою, любов'ю та гордістю, адже вишиванка:

  • оповідає про наше минуле;
  • відображає майбутнє;
  • несе у світ красу і вроду;
  • об'єднує;
  • дарує відчуття дому, родини, затишку.

У Церкві додали, що сьогодні для нас всіх вишиванка - це також символ:

"Це візитівка українців у світі. Це повага до нашої історії та її "написання" нині - нашими з вами діями, прагненнями, мріями. Нехай Господь оберігає Україну та її побожний і мужній народ", - підсумували у ПЦУ.

Публікація ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні створили унікальну військову вишиванку.

Читайте також про символізм вишитих сорочок у народній традиції та що означають різні кольори на вишиванках.

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