День вишиванки 2025: якого числа святкувати в Україні та світі
Всесвітній день вишиванки відзначають в Україні та багатьох інших країнах світу. Це свято популяризує нашу культурну спадщину, а також єднає як українців, так і іноземців, які нас підтримують.
Докладніше про мету та історію свята, а також день, на який воно щороку припадає, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Всесвітній день вишиванки: мета та історія свята
Всесвітній день вишиванки - свято, покликане єднати українців крізь простір і час. Його мета - поширювати та актуалізувати:
- українську культурну спадщину (в цілому);
- вишиті українські сорочки - вишиванки.
Зародилось це, практично народне свято, на факультеті історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2006 році, коли студентка Леся Воронюк:
- побачила на великій перерві між парами свого друга Ігоря Житарюка у вишиванці;
- запропонувала йому та друзям обрати день, щоб всім разом одягнутися у вишиті сорочки.
Так сформувалась команда однодумців - оргкомітет свята, який досі активно працює та розвиває цю ідею (Леся Воронюк, Олександр Ткачук, Михайло Павлюк, Оксана Добржанська, Сергій Бостан, Ірина Мітнович та Павло Катеринчук).
День вишиванки серед студентів (фото: denvyshyvanky.com)
Спочатку акцію підтримали лише кілька десятків студентів і викладачів, однак вже наступного року до неї почали долучатися інші факультети університету.
Так, завдяки студентству, День вишиванки розростався Україною кожного наступного року.
У 2010 році, завдяки українській діаспорі, свято набуло статусу Всесвітнього.
У 2015 році, зважаючи на важливість події та запити щодо просвітницько-гуманітарних проектів, оргкомітет свята створив відповідну громадську організацію - "Всесвітній день вишиванки".
Щороку вона зростає та втілює у життя все більш масштабні та якісні ініціативи.
Коли День вишиванки: як вирахувати дату
Сьогодні започаткована студентами акція стала одним із найулюбленіших та наймасовіших свят українців та солідарних з Україною іноземців по всьому світу.
До нього щороку долучається понад 100 країн.
Цей день став також:
- важливим об'єднавчим просвітницьким майданчиком з реалізації десятків проектів в Україні;
- невід'ємною складовою культурної дипломатії за кордоном.
Вирахувати дату Всесвітнього дня вишиванки - дуже просто. Щороку свято відзначають третього четверга травня.
За словами організаторів, такий "фіксований день" було обрано з багатьох причин, але основна з них - День вишиванки має припадати саме на робочий день (як нагадування про те, що вишита сорочка завжди була невід'ємною частиною життя українців).
Отже, цього року Всесвітній день вишиванки відзначатимуть 15 травня - в Україні та світі.
Його буде присвячено окупованій РФ українській культурній спадщині.
День вишиванки у 2025 році (ілюстрація: denvyshyvanky.com)
"Закликаємо під час відзначення Дня вишиванки обрати один зі зручних форматів заходу - виставку, лекцію, презентацію, зустріч - та за можливості продемонструвати вивезені, врятовані вами сімейні чи місцеві реліквії (вишиванки, рушники тощо", - наголосили у громадській організації.
Насамкінець варто зауважити, що засновники свята переконані - культурна спадщина є важливою складовою:
- національної ідентичності;
- сучасного становлення українців;
- усвідомлення свого коріння та майбутнього.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно прати, сушити та прасувати вишиванку.
Читайте також, як вишиванки носили у давнину та яке значення вони мали.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: офіційний портал ГО "Всесвітній день вишиванки", YouTube-канали "Europa Nostra" та "День Вишиванки".
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