"Единение в борьбе с врагом": ПЦУ поздравила украинцев с особым днем

Чем важен День вышиванки: объяснение ПЦУ

Украинцам напомнили, что Всемирный день вышиванки - не просто праздник.

"В День вышиванки мы не просто празднуем, мы снова и снова подтверждаем нашу древнюю историю, уникальные традиции, наши глубокие корни, силу веры, ощущение красоты и гармонии, нашу украинскую богатую духовность и культуру", - объяснили в ПЦУ.

Верующих призвали также всегда носить эту праздничную вышитую одежду с уважением, любовью и гордостью, ведь вышиванка:

повествует о нашем прошлом;

отражает будущее;

несет в мир красоту;

объединяет;

дарит ощущение дома, семьи, уюта.

В Церкви добавили, что сегодня для нас всех вышиванка - это также символ:

непокорности;

свободолюбия;

непоколебимой веры в Победу;

единения украинцев в борьбе с врагом.

"Это визитная карточка украинцев в мире. Это уважение к нашей истории и ее "написание" сейчас - нашими с вами действиями, стремлениями, мечтами. Пусть Господь хранит Украину и ее набожный и мужественный народ", - подытожили в ПЦУ.

Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)