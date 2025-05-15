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"Единение в борьбе с врагом": ПЦУ поздравила украинцев с особым днем

ПЦУ поздравила украинцев с особым праздником - Днем вышиванки (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Православная Церковь Украины (ПЦУ) поздравила украинцев с особым днем, который отмечают сегодня, 15 мая. Речь идет о Всемирном дне вышиванки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.

Чем важен День вышиванки: объяснение ПЦУ

Украинцам напомнили, что Всемирный день вышиванки - не просто праздник.

"В День вышиванки мы не просто празднуем, мы снова и снова подтверждаем нашу древнюю историю, уникальные традиции, наши глубокие корни, силу веры, ощущение красоты и гармонии, нашу украинскую богатую духовность и культуру", - объяснили в ПЦУ.

Верующих призвали также всегда носить эту праздничную вышитую одежду с уважением, любовью и гордостью, ведь вышиванка:

  • повествует о нашем прошлом;
  • отражает будущее;
  • несет в мир красоту;
  • объединяет;
  • дарит ощущение дома, семьи, уюта.

В Церкви добавили, что сегодня для нас всех вышиванка - это также символ:

"Это визитная карточка украинцев в мире. Это уважение к нашей истории и ее "написание" сейчас - нашими с вами действиями, стремлениями, мечтами. Пусть Господь хранит Украину и ее набожный и мужественный народ", - подытожили в ПЦУ.

Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине создали уникальную военную вышиванку.

Читайте также о символизме вышитых рубашек в народной традиции и что означают разные цвета на вышиванках.

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