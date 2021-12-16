Единую позицию по России озвучат на саммите ЕС: Брюссель готов обсуждать санкции

По его словам, ситуация вокруг Украины и России будет обсуждаться на саммите 16 декабря.

"Что касается Украины и развития событий вокруг нее, милитаризации со стороны России, то мы подготовили очень твердую и единую позицию, которая завтра будет обсуждаться на саммите", - сказал он.

Глава Евросовета подчеркнул, что ЕС готов ввести дополнительные санкции против РФ, если понадобится.

"Мы готовы ввести дополнительные санкции при необходимости", - отметил он.