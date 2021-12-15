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Саммит "Восточного партнерства" призвал разрешить конфликты в регионе, но не упомянул РФ

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Брюссель, Среда 15 декабря 2021 23:44
Саммит "Восточного партнерства" призвал разрешить конфликты в регионе, но не упомянул РФ Фото: ЕС сегодня рассмотрит наращивание российских войск у границ Украины (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

ЕС обеспокоен напряженностью в регионе "Восточного партнерства". Брюссель призывает к мирному урегулированию ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на декларацию ЕС по итогам саммита "Восточного партнерства".

В документе не указывается об усилении российской агрессии возле границ с Украиной.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающейся дестабилизацией и нарушениями принципов международного права во многих частях региона "Восточного партнерства", которые создают угрозу миру, безопасности и стабильности. Мы призываем к возобновлению усилий по содействию мирному урегулированию неурегулированных конфликтов", - говорится декларации.

В документе также отмечается, что мирное разрешение конфликтов, построение доверия и добрососедских отношений необходимы для экономического и социального развития и сотрудничества.

"Мы приветствуем усилия ЕС, более активное участие и усиление роли в предотвращении конфликтов, разрешении конфликтов, укреплении доверия в рамках или в поддержку существующих согласованных переговорных форматов и процессов, в том числе посредством присутствия на местах, когда это необходимо", - говорится в заявлении.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от лидеров ЕС четких сигналов по России на саммите "Восточного партнерства".

В свою очередь в ЕС заверили Украину в поддержке и приверженности ее суверенитету и территориальной целостности. По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, Брюссель даст твердый ответ на агрессию РФ против Украины.

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