Єдину позицію щодо Росії озвучать на саміті ЄС: Брюссель готовий обговорювати санкції

За його словами, ситуація навколо України і Росії буде обговорюватися на саміті 16 грудня.

"Що стосується України і розвитку подій навколо неї, мілітаризації з боку Росії, то ми підготували дуже тверду і єдину позицію, яка завтра буде обговорюватися на саміті", - сказав він.

Глава Євроради підкреслив, що ЄС готовий ввести додаткові санкції проти РФ, якщо знадобиться.

"Ми готові ввести додаткові санкції при необхідності", - зазначив він.