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Єдину позицію щодо Росії озвучать на саміті ЄС: Брюссель готовий обговорювати санкції

Автор: Артур Родивилов

Єдину позицію щодо агресії Росії проти України озвучать на саміті ЄС. Брюссель готовий обговорювати санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву голови Європейської ради Шарля Мішеля за підсумками саміту "Східного партнерства".

За його словами, ситуація навколо України і Росії буде обговорюватися на саміті 16 грудня.

"Що стосується України і розвитку подій навколо неї, мілітаризації з боку Росії, то ми підготували дуже тверду і єдину позицію, яка завтра буде обговорюватися на саміті", - сказав він.

Глава Євроради підкреслив, що ЄС готовий ввести додаткові санкції проти РФ, якщо знадобиться.

"Ми готові ввести додаткові санкції при необхідності", - зазначив він.

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн заявила своєю чергою, що всі учасники саміту ЄС - "Східне партнерство" закликали Росію до деескалації на кордоні з Україною.

"Ми поділяємо стурбованість щодо ескалації на кордоні України. Ми закликаємо Росію до деескалації і утриматися від будь-яких агресивних дій", - сказала вона.

При цьому саміт "Східного партнерства" у декларації закликав дозволити конфлікти в регіоні, але не згадав РФ.

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