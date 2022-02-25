Зеленский: враг обозначил меня как цель номер один

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия обозначила его как цель номер один. Президент и его семья остаются в стране.

"Я остаюсь в столице. Моя семья также остается в Украине. Мои дети также в Украине. По имеющей у нас информации, враг обозначил меня как цель номер один. Мою семью как цель номер два. Они хотят уничтожить страну политически, уничтожив главу государства", - заявил Зеленский.