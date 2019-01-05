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К Единой церкви перешли более 40 приходов УПЦ МП, - Парубий

Новости » Общество    05.01.2019 - 13:26
К Единой церкви перешли более 40 приходов УПЦ МП, - Парубий
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Парубий заявил, что со стороны РФ возможны провокации через присоединение церквей УПЦ МП к ПЦУ

К Единой поместной православной церкви перешли уже более 40 приходов УПЦ МП. Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий в эфире телеканала "Прямой".

"Более 40 приходов, которые уже перешли продемонстрировали высокую культуру наших граждан и высокую культуру верующих, и способность государства этот процесс контролировать", - заявил Парубий.

Спикер парламента отметил, что со стороны России ожидают провокаций вокруг процесса присоединения церквей к Единой поместной православной церкви.

"Знаю одно, что собственно Москвой будут делаться попытки для того, чтобы спровоцировать эти конфликты. Поэтому это должен быть общий настрой общества и власти не допустить каких-либо провокаций. Потому что, без сомнение, это может быть только в интересах Кремля", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Варфоломей призвал патриархов признать автокефалию ПЦУ. Вселенский патриарх Варфоломей отметил, что "если мы решим игнорировать наших братьев, которые переживают моменты отчаянной борьбы в Украине, мы не будем иметь никакого оправдания в Судный день".

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