До Єдиної церкви перейшли понад 40 парафій УПЦ МП, - Парубій

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Парубій заявив, що з боку РФ можливі провокації через приєднання церкв УПЦ МП до ПЦУ

До Єдиної помісної православної церкви перейшли вже понад 40 парафій УПЦ МП. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій в ефірі телеканалу "Прямий".

"Більше 40 парафій, які вже перейшли продемонстрували високу культуру наших громадян і високу культуру віруючих, і здатність держави цей процес контролювати", - заявив Парубій.

Спікер парламенту наголосив, що з боку Росії очікують провокацій навколо процесу приєднання церков до Єдиної помісної православної церкви.

"Знаю одне, що власне Москвою будуть робитись спроби для того, щоб спровокувати ці конфлікти. Тому це має бути загальний настрій суспільства і влади не допустити будь-яких провокацій. Бо, без сумнів, це може бути тільки в інтересах Кремля", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Варфоломій закликав патріархів визнати автокефалію ПЦУ. Вселенський патріарх Варфоломій відзначив, що "якщо ми вирішимо ігнорувати наших братів, які переживають моменти відчайдушної боротьби в Україні, ми не матимемо жодного виправдання в Судний день".