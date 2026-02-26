Єдиний завод оптоволокна у РФ зупинився після удару ЗСУ, а Китай задрав ціни у 4 рази

Завод "Оптиковолоконні системи" в Саранську, який досі не працює після ударів України, раніше виробляв близько 4 млн кілометрів оптоволокна на рік. Два десятки російських кабельних заводів потім виготовляли з нього оптоволоконні кабелі.

Тепер країна-агресорка повністю залежить від поставок оптичного волокна з Китаю. При цьому китайці з 2026 року підняли для росіян ціни на нього у 2,5-4 рази.

На вартість вплинуло зростання попиту

На початку 2025 року вартість волокна G.652D, яке використовують у волоконно-оптичних кабелях, у Китаї становила 16 юанів (2,34 долара) за 1 км. До кінця року ціна зросла до 25 юанів (3,65 долара), а в січні 2026-го - до 40 юанів (5,85 долара).

Подорожчання оптоволокна зумовлене стрімким зростанням попиту, адже воно використовується у безпілотниках.

У 2025 році Росія спожила 10,5% від світового випуску оптоволокна, хоча раніше цей показник не перевищував 1%. Загалом минулого року країна-агресорка придбала майже 60 млн км оптичного волокна.

Зазначається, що зростання вартості оптоволокна є цілком закономірним, оскільки у світі спостерігається його дефіцит через розвиток ШІ та будівництво інфраструктури для нього.

Зростання закупівельних цін призвело до запровадження постачальниками повної передоплати. Внаслідок цього готова продукція може ще більше подорожчати.