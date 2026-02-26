Единственный завод оптоволокна в РФ остановился после удара ВСУ, а Китай задрал цены в 4 раза

Завод "Оптиковолоконные системы" в Саранске, который до сих пор не работает после ударов Украины, ранее производил около 4 млн километров оптоволокна в год. Два десятка российских кабельных заводов затем изготавливали из него оптоволоконные кабели.

Теперь страна-агрессор полностью зависит от поставок оптического волокна из Китая. При этом китайцы с 2026 года подняли для россиян цены на него в 2,5-4 раза.

На стоимость повлиял рост спроса

В начале 2025 года стоимость волокна G.652D, которое используют в волоконно-оптических кабелях, в Китае составляла 16 юаней (2,34 доллара) за 1 км. К концу года цена выросла до 25 юаней (3,65 доллара), а в январе 2026-го - до 40 юаней (5,85 доллара).

Подорожание оптоволокна обусловлено стремительным ростом спроса, ведь оно используется в беспилотниках.

В 2025 году Россия потребила 10,5% от мирового выпуска оптоволокна, хотя ранее этот показатель не превышал 1%. Всего в прошлом году страна-агрессор приобрела почти 60 млн км оптического волокна.

Отмечается, что рост стоимости оптоволокна является вполне закономерным, поскольку в мире наблюдается его дефицит из-за развития ИИ и строительства инфраструктуры для него.

Рост закупочных цен привел к введению поставщиками полной предоплаты. Вследствие этого готовая продукция может еще больше подорожать.