Единственный способ прекратить войну - заставить РФ согласиться на мирную сделку, - Рубио

Воскресенье 17 августа 2025 18:11
Единственный способ прекратить войну - заставить РФ согласиться на мирную сделку, - Рубио Фото: госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для прекращения войны в Украине есть только один способ. Он заключается в том, чтобы заставить россиян согласиться на мирное соглашение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

Во время интервью для NBC News Рубио отметил, что санкции мешают России, однако они не изменили направление войны, а точнее - ее результат.

"Суть в том, что это не изменило направления этой войны. Это не значит, что эти санкции неуместны. Это означает, что это не изменило ее результата. И вот что мы считаем важным, а именно, чтобы мы прекратили эту войну", - заявил Рубио.

Он добавил, что для того, чтобы прекратить войну, нужно иметь возможности взаимодействиями с представителями РФ.

"Как бы людям это не нравилось, как бы людям это не казалось неприятным, единственный способ прекратить эту войну - это заставить россиян согласиться на мирное соглашение", - подчеркнул дипломат.

В то же время он подчеркнул, что как только "вы введете новые санкции", способность привести Россию к столу переговоров будет значительно уменьшена. По словам Рубио, этот момент может наступить, и когда он наступит, это будет сигнал, что пока нет возможности для мира.

"Когда он наступит, вы, по сути, сигнализируете о том, что на данный момент нет возможности для мира. Поэтому давайте просто введем больше санкций и позволим бомбить больше людей и гибнуть больше людям, и именно это мы пытаемся остановить", - резюмировал он.

Напомним, в этом же интервью Рубио заявил, что заключения сделки о прекращении огня каждая сторона должна что-то получить и что-то отдать.

Также он отметил, что Украина не готова уступать свои территории, и США не давят на Киев, чтобы он предал Москве все оккупированные Россией регионы.

