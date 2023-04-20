Єдиний спосіб покарати "тут і зараз": Подоляк закликав до експортної блокади Росії

Будь-які торговельні відносини з Росією розглядаються як підтримка терористичного угруповання. Експортна блокада країни стане покаранням для неї за злочини проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.