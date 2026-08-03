Єдиний із 33 у світі: український наносупутник PolyITAN-1 встановив космічний рекорд

У КПІ ім. Ігоря Сікорського офіційно зареєстрували рекорд України. Університетський наносупутник PolyITAN-1 став рекордсменом за тривалістю польоту серед українських наносупутників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
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30 липня в університеті офіційно встановили та зареєстрували рекорд України в номінації "Найтриваліший політ українського наносупутника в космосі". До Книги рекордів України внесли університетський наносупутник PolyITAN-1, який уже понад 12 років працює на навколоземній орбіті.
Досягнення зафіксував експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін.
PolyITAN-1 вивели на орбіту 19 червня 2014 року українською ракетою-носієм "Дніпро". Відтоді він продовжує функціонувати та передавати сигнали телеметрії.
Як зазначають у КПІ, це єдиний із 33 космічних апаратів із 17 країн, які були запущені в межах цієї місії, що досі працює в космосі.
Ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського Анатолій Мельниченко наголосив, що університет працює над відновленням потенціалу України як космічної держави.
За його словами, КПІ вже запустив три власні супутники, а над PolyITAN-1 працювали викладачі, аспіранти та студенти.
Університет створив замкнену систему проєктування, виготовлення та випробування малих космічних апаратів та їхніх складових. Зокрема, були розроблені система енергоживлення, терморегуляції, орієнтації та навігації, а також система зв'язку.
Крім того, у КПІ налагодили підготовку інженерів для космічної галузі.
Університет наголошує, що PolyITAN-1 став першим університетським наносупутником України та започаткував сучасну космічну школу КПІ, який залишається єдиним українським університетом із власною космічною програмою.
Саме цей проєкт став основою для створення нового покоління багатофункціональних космічних апаратів, призначених для отримання високоточних зображень земної поверхні та дослідження атмосфери Землі.
У КПІ також зазначили, що торік понад 40% усіх вступників на спеціальність "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" обрали саме цей університет.
У церемонії встановлення рекорду взяли участь розробники наносупутника на чолі з науковим керівником Борисом Рассамакіним, перший заступник голови Верховної Ради та голова Наглядової ради КПІ Олександр Корнієнко, представники Державного космічного агентства України, Головної астрономічної обсерваторії НАН України та адміністрації університету.
Корнієнко зазначив, що Україна залишається космічною державою, а розвиток власних космічних технологій та інженерної освіти є важливим для майбутнього країни.
Своєю чергою голова Громадської ради Державного космічного агентства України Едуард Кузнєцов наголосив, що такі проєкти мають важливе значення для залучення нового покоління фахівців до ракетно-космічної галузі.
Раніше РБК-Україна розповідало, що КПІ оновлює освітні програми, роблячи ставку на штучний інтелект, робототехніку, квантові технології та нові інженерні спеціальності для повоєнної відбудови України, а також розширює співпрацю з міжнародними технологічними компаніями.
Також ми писали, що в Україні відчувається гострий дефіцит фізиків і хіміків. У КПІ пояснили, чому абітурієнти рідко обирають ці спеціальності, хоча попит на таких фахівців у промисловості, науці, безпековій сфері та відбудові країни залишається високим.