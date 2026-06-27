ШІ та компʼютерний зір. Які нові освітні програми запустили в КПІ

У Національному технічному університеті України "КПІ імені Ігоря Сікорського" активно оновлюють освітні програми, роблячи ставку на штучний інтелект, робототехніку, квантові технології та спеціальності, які будуть затребувані під час повоєнної відбудови країни.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів ректор КПІ Анатолій Мельниченко.

Головне: Глибока інтеграція ШІ: Попри наявність понад 300 програм, КПІ масово впроваджує нові технологічні напрями.

Попри наявність понад 300 програм, КПІ масово впроваджує нові технологічні напрями. Ставка на робототехніку: В університеті відкрили програми з комп'ютерного зору роботів, візуальних обчислень та безпілотних систем.

В університеті відкрили програми з комп'ютерного зору роботів, візуальних обчислень та безпілотних систем. Кадри для відбудови країни: Запущено унікальний міждисциплінарний напрям із цивільної інженерії для проектування захищеної підземної інфраструктури.

Запущено унікальний міждисциплінарний напрям із цивільної інженерії для проектування захищеної підземної інфраструктури. Співпраця зі світовими гігантами: КПІ оновлює лабораторії та створює сертифікатні програми спільно з міжнародним бізнесом, зокрема з компанією Boeing.

За його словами, попри те, що в університеті вже діє понад 300 освітніх програм, КПІ постійно відкриває нові напрями, реагуючи на стрімкий розвиток технологій.

"Сьогодні більшість новинок пов'язані зі стрімким розвитком штучного інтелекту - і я маю на увазі не просто генеративний ШІ, а глибоку, серйозну наукову інтеграцію", - зазначив ректор.

ШІ, комп'ютерний зір і робототехніка

Університет уже запустив програми із застосування штучного інтелекту в електронних комунікаціях, матеріалознавстві та механіці. Серед нових напрямків також технології візуальних обчислень, комп'ютерний зір роботів та інженерія програмного забезпечення ігрових технологій.

Крім того, у КПІ активно розвивають робототехніку, безпілотні системи та радіоелектронну інженерію. Для цього навіть перейменували Приладобудівний факультет на факультет робототехнічних систем та приладобудування.

"Роботи - частина нашого майбутнього: від пилососів у квартирах до наземних роботизованих комплексів, які замість людей витягують поранених із поля бою", - наголосив Мельниченко.

Нові спеціальності для відбудови України

Паралельно університет відкриває програми, які мають допомогти у повоєнному відновленні країни. Серед них - міждисциплінарні напрями на стику електроніки та комп'ютерної інженерії, штучного інтелекту в інженерії, автоматизації з комп'ютерним зором, а також програма "Передові технології і матеріали в авіакосмічній техніці".

Окремо в КПІ запустили напрям із цивільної інженерії, присвячений будівництву підземної інфраструктури.

За словами ректора, Україні знадобляться фахівці, які зможуть проєктувати захищені енергетичні об'єкти, підземні школи, укриття та іншу критичну інфраструктуру з урахуванням нових безпекових викликів.

Бізнес допомагає готувати фахівців

Мельниченко також розповів, що університет активно співпрацює з українськими та міжнародними компаніями. Разом із бізнесом КПІ проводить хакатони, сертифікатні програми, зокрема з компанією Boeing, відкрив напрям квантових обчислень та оновлює навчальні лабораторії.

За його словами, бізнес дедалі частіше звертається до університету не лише за молодими фахівцями, а й за готовими інноваційними рішеннями, адже через міграцію в Україні відчувається гострий дефіцит кваліфікованих кадрів.