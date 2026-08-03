Единственный из 33 в мире: украинский наноспутник PolyITAN-1 установил космический рекорд

В КПИ им. Игоря Сикорского официально зарегистрировали рекорд Украины. Университетский наноспутник PolyITAN-1 стал рекордсменом по длительности полета среди украинских наноспутников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".
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30 июля в университете официально установили и зарегистрировали рекорд Украины в номинации "Самый длительный полет украинского наноспутника в космосе". В Книгу рекордов Украины внесли университетский наноспутник PolyITAN-1, который уже более 12 лет работает на околоземной орбите.
Достижение зафиксировал эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин.
PolyITAN-1 был выведен на орбиту 19 июня 2014 года украинской ракетой-носителем "Днепр". С этого момента он продолжает функционировать и передавать сигналы телеметрии.
Как отмечают в КПИ, это единственный из 33 космических аппаратов из 17 стран, которые были запущены в рамках этой миссии, до сих пор работающей в космосе.
Ректор КПИ им. Игоря Сикорского Анатолий Мельниченко подчеркнул, что университет работает над восстановлением потенциала Украины как космического государства.
По его словам, КПИ уже запустил три собственных спутника, а над PolyITAN-1 работали преподаватели, аспиранты и студенты.
Университет создал замкнутую систему проектирования, изготовления и испытания малых космических аппаратов и их составляющих. В частности, была разработана система энергопитания, терморегуляции, ориентации и навигации, а также система связи.
Кроме того, в КПИ была налажена подготовка инженеров для космической отрасли.
Университет отмечает, что PolyITAN-1 стал первым университетским наноспутником Украины и положил начало современной космической школе КПИ, который остается единственным украинским университетом с собственной космической программой.
Именно этот проект стал основой создания нового поколения многофункциональных космических аппаратов, предназначенных для получения высокоточных изображений земной поверхности и исследования атмосферы Земли.
В КПИ также отметили, что в прошлом году более 40% всех поступающих на специальность "Авиационная и ракетно-космическая техника" избрали именно университет.
В церемонии установления рекорда приняли участие разработчики наноспутника во главе с научным руководителем Борисом Рассамакиным, первый заместитель председателя Верховной Рады и председатель Наблюдательного совета КПИ Александр Корниенко, представители Государственного космического агентства Украины, Главной астрономической обсерватории НАН Украины и администрации университета.
Корниенко отметил, что Украина остается космическим государством, а развитие собственных космических технологий и инженерного образования важно для будущего страны.
В свою очередь председатель Общественного совета Государственного космического агентства Украины Эдуард Кузнецов подчеркнул, что такие проекты имеют важное значение для привлечения нового поколения специалистов в ракетно-космическую отрасль.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что КПИ обновляет образовательные программы, делая ставку на искусственный интеллект, робототехнику, квантовые технологии и новые инженерные специальности для послевоенного восстановления Украины, а также расширяет сотрудничество с международными технологическими компаниями.
Также мы писали, что в Украине ощущается острый дефицит физиков и химиков. В КПИ объяснили, почему абитуриенты редко выбирают эти специальности, хотя спрос на таких специалистов в промышленности, науке, сфере безопасности и восстановлении страны остается высоким.