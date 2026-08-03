Единственный из 33 в мире: украинский наноспутник PolyITAN-1 установил космический рекорд

Главное: Официальный рекорд Украины: 30 июля университетский наноспутник PolyITAN-1 внесли в Книгу рекордов Украины в номинации "Самый длительный полет украинского наноспутника в космосе".

30 июля университетский наноспутник PolyITAN-1 внесли в Книгу рекордов Украины в номинации "Самый длительный полет украинского наноспутника в космосе". Более 12 лет на орбите: Аппарат, запущенный в июне 2014 года, непрерывно функционирует и передает сигналы телеметрии на Землю.

Аппарат, запущенный в июне 2014 года, непрерывно функционирует и передает сигналы телеметрии на Землю. Уникальность в мире: PolyITAN-1 оказался единственным из 33 космических аппаратов из 17 стран, запущенных в рамках той миссии, который до сих пор остается работать в космосе.

PolyITAN-1 оказался единственным из 33 космических аппаратов из 17 стран, запущенных в рамках той миссии, который до сих пор остается работать в космосе. Студенческо-научная разработка: Наноспутник полностью создали преподаватели, аспиранты и студенты КПИ им. Игоря Сикорского. В целом университет запустил уже три собственных аппарата.

Наноспутник полностью создали преподаватели, аспиранты и студенты КПИ им. Игоря Сикорского. В целом университет запустил уже три собственных аппарата. База для космической отрасли: Проект основал космическую школу КПИ.

30 июля в университете официально установили и зарегистрировали рекорд Украины в номинации "Самый длительный полет украинского наноспутника в космосе". В Книгу рекордов Украины внесли университетский наноспутник PolyITAN-1, который уже более 12 лет работает на околоземной орбите.

Достижение зафиксировал эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин.

Почему спутник стал рекордсменом

PolyITAN-1 был выведен на орбиту 19 июня 2014 года украинской ракетой-носителем "Днепр". С этого момента он продолжает функционировать и передавать сигналы телеметрии.

Как отмечают в КПИ, это единственный из 33 космических аппаратов из 17 стран, которые были запущены в рамках этой миссии, до сих пор работающей в космосе.

Какие технологии создали в КПИ

Ректор КПИ им. Игоря Сикорского Анатолий Мельниченко подчеркнул, что университет работает над восстановлением потенциала Украины как космического государства.

По его словам, КПИ уже запустил три собственных спутника, а над PolyITAN-1 работали преподаватели, аспиранты и студенты.

Университет создал замкнутую систему проектирования, изготовления и испытания малых космических аппаратов и их составляющих. В частности, была разработана система энергопитания, терморегуляции, ориентации и навигации, а также система связи.

Кроме того, в КПИ была налажена подготовка инженеров для космической отрасли.

PolyITAN-1 стал основой космической программы КПИ

Университет отмечает, что PolyITAN-1 стал первым университетским наноспутником Украины и положил начало современной космической школе КПИ, который остается единственным украинским университетом с собственной космической программой.

Именно этот проект стал основой создания нового поколения многофункциональных космических аппаратов, предназначенных для получения высокоточных изображений земной поверхности и исследования атмосферы Земли.

В КПИ также отметили, что в прошлом году более 40% всех поступающих на специальность "Авиационная и ракетно-космическая техника" избрали именно университет.

Кто присутствовал на церемонии

В церемонии установления рекорда приняли участие разработчики наноспутника во главе с научным руководителем Борисом Рассамакиным, первый заместитель председателя Верховной Рады и председатель Наблюдательного совета КПИ Александр Корниенко, представители Государственного космического агентства Украины, Главной астрономической обсерватории НАН Украины и администрации университета.

Корниенко отметил, что Украина остается космическим государством, а развитие собственных космических технологий и инженерного образования важно для будущего страны.

В свою очередь председатель Общественного совета Государственного космического агентства Украины Эдуард Кузнецов подчеркнул, что такие проекты имеют важное значение для привлечения нового поколения специалистов в ракетно-космическую отрасль.