Єдиний із 33 у світі: український наносупутник PolyITAN-1 встановив космічний рекорд

У КПІ ім. Ігоря Сікорського офіційно зареєстрували рекорд України. Університетський наносупутник PolyITAN-1 став рекордсменом за тривалістю польоту серед українських наносупутників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Головне: Офіційний рекорд України: 30 липня університетський наносупутник PolyITAN-1 внесли до Книги рекордів України в номінації "Найтриваліший політ українського наносупутника в космосі".

30 липня університетський наносупутник PolyITAN-1 внесли до Книги рекордів України в номінації "Найтриваліший політ українського наносупутника в космосі". Понад 12 років на орбіті: Апарат, запущений ще у червні 2014 року, безперервно функціонує та передає сигнали телеметрії на Землю.

Апарат, запущений ще у червні 2014 року, безперервно функціонує та передає сигнали телеметрії на Землю. Унікальність у світі: PolyITAN-1 виявився єдиним із 33 космічних апаратів із 17 країн, запущених у межах тієї місії, який досі залишається працювати в космосі.

PolyITAN-1 виявився єдиним із 33 космічних апаратів із 17 країн, запущених у межах тієї місії, який досі залишається працювати в космосі. Студентсько-наукова розробка: Наносупутник повністю створили викладачі, аспіранти та студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського. Загалом університет запустив вже три власні апарати.

Наносупутник повністю створили викладачі, аспіранти та студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського. Загалом університет запустив вже три власні апарати. База для космічної галузі: Проєкт започаткував космічну школу КПІ.

30 липня в університеті офіційно встановили та зареєстрували рекорд України в номінації "Найтриваліший політ українського наносупутника в космосі". До Книги рекордів України внесли університетський наносупутник PolyITAN-1, який уже понад 12 років працює на навколоземній орбіті.

Досягнення зафіксував експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін.

Чому супутник став рекордсменом

PolyITAN-1 вивели на орбіту 19 червня 2014 року українською ракетою-носієм "Дніпро". Відтоді він продовжує функціонувати та передавати сигнали телеметрії.

Як зазначають у КПІ, це єдиний із 33 космічних апаратів із 17 країн, які були запущені в межах цієї місії, що досі працює в космосі.

Які технології створили в КПІ

Ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського Анатолій Мельниченко наголосив, що університет працює над відновленням потенціалу України як космічної держави.

За його словами, КПІ вже запустив три власні супутники, а над PolyITAN-1 працювали викладачі, аспіранти та студенти.

Університет створив замкнену систему проєктування, виготовлення та випробування малих космічних апаратів та їхніх складових. Зокрема, були розроблені система енергоживлення, терморегуляції, орієнтації та навігації, а також система зв'язку.

Крім того, у КПІ налагодили підготовку інженерів для космічної галузі.

PolyITAN-1 став основою космічної програми КПІ

Університет наголошує, що PolyITAN-1 став першим університетським наносупутником України та започаткував сучасну космічну школу КПІ, який залишається єдиним українським університетом із власною космічною програмою.

Саме цей проєкт став основою для створення нового покоління багатофункціональних космічних апаратів, призначених для отримання високоточних зображень земної поверхні та дослідження атмосфери Землі.

У КПІ також зазначили, що торік понад 40% усіх вступників на спеціальність "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" обрали саме цей університет.

Хто був присутній на церемонії

У церемонії встановлення рекорду взяли участь розробники наносупутника на чолі з науковим керівником Борисом Рассамакіним, перший заступник голови Верховної Ради та голова Наглядової ради КПІ Олександр Корнієнко, представники Державного космічного агентства України, Головної астрономічної обсерваторії НАН України та адміністрації університету.

Корнієнко зазначив, що Україна залишається космічною державою, а розвиток власних космічних технологій та інженерної освіти є важливим для майбутнього країни.

Своєю чергою голова Громадської ради Державного космічного агентства України Едуард Кузнєцов наголосив, що такі проєкти мають важливе значення для залучення нового покоління фахівців до ракетно-космічної галузі.