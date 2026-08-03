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Единственный из 33 в мире: украинский наноспутник PolyITAN-1 установил космический рекорд

12:24 03.08.2026 Пн
4 мин
Аппарат вывели на орбиту еще в 2014 году
aimg Татьяна Веремеева
Единственный из 33 в мире: украинский наноспутник PolyITAN-1 установил космический рекорд Фото: Наноспутник PolyITAN-1 перед установкой в пусковой контейнер (uk.wikipedia.org)
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В КПИ им. Игоря Сикорского официально зарегистрировали рекорд Украины. Университетский наноспутник PolyITAN-1 стал рекордсменом по длительности полета среди украинских наноспутников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Главное:

  • Официальный рекорд Украины: 30 июля университетский наноспутник PolyITAN-1 внесли в Книгу рекордов Украины в номинации "Самый длительный полет украинского наноспутника в космосе".
  • Более 12 лет на орбите: Аппарат, запущенный в июне 2014 года, непрерывно функционирует и передает сигналы телеметрии на Землю.
  • Уникальность в мире: PolyITAN-1 оказался единственным из 33 космических аппаратов из 17 стран, запущенных в рамках той миссии, который до сих пор остается работать в космосе.
  • Студенческо-научная разработка: Наноспутник полностью создали преподаватели, аспиранты и студенты КПИ им. Игоря Сикорского. В целом университет запустил уже три собственных аппарата.
  • База для космической отрасли: Проект основал космическую школу КПИ.

30 июля в университете официально установили и зарегистрировали рекорд Украины в номинации "Самый длительный полет украинского наноспутника в космосе". В Книгу рекордов Украины внесли университетский наноспутник PolyITAN-1, который уже более 12 лет работает на околоземной орбите.

Достижение зафиксировал эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин.

Почему спутник стал рекордсменом

PolyITAN-1 был выведен на орбиту 19 июня 2014 года украинской ракетой-носителем "Днепр". С этого момента он продолжает функционировать и передавать сигналы телеметрии.

Как отмечают в КПИ, это единственный из 33 космических аппаратов из 17 стран, которые были запущены в рамках этой миссии, до сих пор работающей в космосе.

Какие технологии создали в КПИ

Ректор КПИ им. Игоря Сикорского Анатолий Мельниченко подчеркнул, что университет работает над восстановлением потенциала Украины как космического государства.

По его словам, КПИ уже запустил три собственных спутника, а над PolyITAN-1 работали преподаватели, аспиранты и студенты.

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Университет создал замкнутую систему проектирования, изготовления и испытания малых космических аппаратов и их составляющих. В частности, была разработана система энергопитания, терморегуляции, ориентации и навигации, а также система связи.

Кроме того, в КПИ была налажена подготовка инженеров для космической отрасли.

PolyITAN-1 стал основой космической программы КПИ

Университет отмечает, что PolyITAN-1 стал первым университетским наноспутником Украины и положил начало современной космической школе КПИ, который остается единственным украинским университетом с собственной космической программой.

Именно этот проект стал основой создания нового поколения многофункциональных космических аппаратов, предназначенных для получения высокоточных изображений земной поверхности и исследования атмосферы Земли.

В КПИ также отметили, что в прошлом году более 40% всех поступающих на специальность "Авиационная и ракетно-космическая техника" избрали именно университет.

Кто присутствовал на церемонии

В церемонии установления рекорда приняли участие разработчики наноспутника во главе с научным руководителем Борисом Рассамакиным, первый заместитель председателя Верховной Рады и председатель Наблюдательного совета КПИ Александр Корниенко, представители Государственного космического агентства Украины, Главной астрономической обсерватории НАН Украины и администрации университета.

Корниенко отметил, что Украина остается космическим государством, а развитие собственных космических технологий и инженерного образования важно для будущего страны.

В свою очередь председатель Общественного совета Государственного космического агентства Украины Эдуард Кузнецов подчеркнул, что такие проекты имеют важное значение для привлечения нового поколения специалистов в ракетно-космическую отрасль.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что КПИ обновляет образовательные программы, делая ставку на искусственный интеллект, робототехнику, квантовые технологии и новые инженерные специальности для послевоенного восстановления Украины, а также расширяет сотрудничество с международными технологическими компаниями.

Также мы писали, что в Украине ощущается острый дефицит физиков и химиков. В КПИ объяснили, почему абитуриенты редко выбирают эти специальности, хотя спрос на таких специалистов в промышленности, науке, сфере безопасности и восстановлении страны остается высоким.

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