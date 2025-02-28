Уряд закрив систему "Шлях" для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі

Кабінет міністрів припинив функціонування системи "Шлях" для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі. Для виїзду за кордон потрібні інші підстави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад і територій ( Мінрозвитку ).

Як зазначили в пресслужбі, Кабмін 25 лютого було схвалив зміни до постанови №57, що стосуються виїзду за кордон водіїв, що прямують за гуманітарними та медичними вантажами. Відповідно до цих змін, виїзд таких водіїв буде можливий за загальними підставами, а не за реєстрацією в системі "Шлях".

"Тож водії, що прямують за медичними та гуманітарними вантажами, повинні мати інші, передбачені постановою № 57, підстави для перетину кордону, оскільки Міністерство розвитку громад та територій та обласні військові адміністрації не будуть вносити водіїв до системи "Шлях"", - пояснили в пресслужбі..

Додатково уряд доручив Мінсоцполітики, що формує політику у сфері гуманітарної допомоги, разом з Міноборони розробити механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобов’язаними чоловіками, додали в міністерстві.