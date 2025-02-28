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Уряд закрив систему "Шлях" для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі

Україна, П'ятниця 28 лютого 2025 09:29
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Уряд закрив систему "Шлях" для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі Фото: Систему "Шлях" закрили для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів припинив функціонування системи "Шлях" для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі. Для виїзду за кордон потрібні інші підстави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад і територій (Мінрозвитку).

Як зазначили в пресслужбі, Кабмін 25 лютого було схвалив зміни до постанови №57, що стосуються виїзду за кордон водіїв, що прямують за гуманітарними та медичними вантажами. Відповідно до цих змін, виїзд таких водіїв буде можливий за загальними підставами, а не за реєстрацією в системі "Шлях".

"Тож водії, що прямують за медичними та гуманітарними вантажами, повинні мати інші, передбачені постановою № 57, підстави для перетину кордону, оскільки Міністерство розвитку громад та територій та обласні військові адміністрації не будуть вносити водіїв до системи "Шлях"", - пояснили в пресслужбі..

Додатково уряд доручив Мінсоцполітики, що формує політику у сфері гуманітарної допомоги, разом з Міноборони розробити механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобов’язаними чоловіками, додали в міністерстві.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба України (ДПСУ) повідомила, що згідно з рішенням Кабінету міністрів, чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах.

Раніше рішення щодо виїзду ухвалювали Міністерство розвитку громад та територій України або ж військова адміністрація.

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