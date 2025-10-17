"Єдине відповідне місце": Орбан похизувався тим, що буде проводити саміт Трампа та Путіна

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт - це, мовляв, єдине місце у Європі, яке підходить для проведення саміту президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Орбана.