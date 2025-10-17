"Єдине відповідне місце": Орбан похизувався тим, що буде проводити саміт Трампа та Путіна
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт - це, мовляв, єдине місце у Європі, яке підходить для проведення саміту президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Орбана.
"Будапешт - єдине відповідне місце в Європі для проведення мирного саміту США та Росії. Завдяки давньому лідерству, що виступає за мир, та довірчим партнерським відносинам ми забезпечуємо надійне, безпечне та політично стабільне середовище. Іншого вибору не було. Простіше кажучи: вони можуть на нас розраховувати!", - написав він.
При цьому до допису Орбан прикріпив пропагандистське відео, яке, на його думку, повинно демонструвати "миролюбність" проросійської Угорщини.
Саміт Трампа та Путіна: останні новини
Президент США Дональд Трамп 16 жовтня після розмови з Путіним анонсував новий саміт з диктатором Росії. Протягом найближчих двох тижнів Трамп та Путін зустрінуться в Будапешті.
Міністр проросійського угорського уряду, голова МЗС Петер Сійярто вже анонсував старт підготовки до зустрічі президента США з диктатором РФ у Будапешті. При цьому Угорщина проігнорує ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна.
Водночас у ЄС заявили, що запроваджені проти Росії санкції, мовляв, не забороняють Путіну чи міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову перетинати кордони країн-членів блока. А Німеччина дуже скептично висловилася про майбутній саміт.