"Единственное подходящее место": Орбан похвастался проведением саммита Трампа и Путина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт - это, мол, единственное место в Европе, которое подходит для проведения саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Орбана.