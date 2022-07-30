"Единая Россия" развернула кампанию по "референдумам" на оккупированных территориях, - ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что членов путинской партии "Единая Россия" отправили на временно оккупированные территории Украины с целью подготовки так называемых "референдумов" по аннексии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.
Как отмечает ISW, он не может по достоинству оценить, какая из сторон несет ответственность за уничтожение украинских военнопленных в оккупированной Еленовке, однако институт предполагает, что имеющиеся доказательства "подтверждают утверждение Украины больше, чем россиян".
"На данный момент ISW не может уверенно оценить характер события или ответственность за него. Мы обновим нашу оценку, когда будет доступна дополнительная информация", - отмечают эксперты института.
Ключевые выводы аналитиков института:
В разведке института говорится, что член "Единой России" Олег Мельниченко 29 июля открыл "гуманитарный офис" "Мы вместе с Россией" в Токмаке Запорожской области.
Также отмечается, что возможность украинского контрнаступления на оккупированный Херсон может препятствовать попыткам россиян подготовиться к референдумам по аннексии и заставить херсонцев зарегистрироваться по российским паспортам.
Напомним, после успешного удара наших бойцов по Антоновскому мосту, партия "Единая Россия" сразу покинула город. Объяснила это тем, что якобы не может осуществлять "гуманитарную деятельность".
РБК-Украина писало о том, что ВСУ в ночь на 27 июля нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Через некоторое время наши бойцы показали как выглядит постройка после операции. По словам главы Херсонской ОВА Дмитрия Бутрия, сейчас передвижение по сооружению невозможно.
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