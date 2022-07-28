"Единая Россия" сбежала из Херсона после удара по Антоновском мосту

После успешного удара наших бойцов по Антоновском мосту, партия "Единая Россия" сразу покинула город. Объяснила это тем, что якобы не может осуществлять "гуманитарную деятельность".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра стратегических коммуникаций.

Как отмечает Центр стратегических коммуникаций, партия занималась сбором личных данных для проведения фейкового "референдума".

"Обстрел Антоновского моста, который был своеобразной "дорогой жизни" для российских военных во временно оккупированном Херсоне, кроме логистического, имел и большой психологический эффект", - пишет пресс-служба Центра.

Между тем условия для военных России в Херсонской области становятся все тяжелее, а пророссийские Telegram-каналы отмечают, что попытки ВСУ отрезать правобережную группировку ВС РФ от снабжения не решаются.

"Херсонские коллаборанты Сальдо и Стремоусов наперегонки заявляли, что Антоновским мостом можно двигаться и "проблем со снабжением областного центра не будет, вопреки успешным ударам ВСУ". Вероятно, они начинают понимать, что если уж "Единая Россия" свернула свою деятельность, то и им скоро придется бежать", - добавляет пресс-служба.