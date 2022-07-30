"Єдина Росія" розгорнула кампанію з "референдумів" на окупованих територіях, - ISW

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що членів путінської партії "Єдина Росія" відправили на тимчасово окуповані території України з метою підготовки так званих "референдумів" щодо анексії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.
Як зазначає ISW, він не може гідно оцінити, яка зі сторін несе відповідальність за знищення українських військовополонених в окупованій Оленівці, проте інститут припускає, що наявні докази "підтверджують твердження України більше, ніж росіян".
"На цей час ISW не може впевнено оцінити характер події або відповідальність за нього. Ми оновимо нашу оцінку, коли буде доступна додаткова інформація", - зазначають експерти Інституту.
Ключові висновки аналітиків інституту:
У розвідці інституту йдеться, що член "Єдиної Росії" Олег Мельниченко 29 липня відкрив "гуманітарний офіс" "ми разом з Росією" в Токмаку Запорізької області.
Також наголошується, що можливість українського контрнаступу на окупований Херсон може перешкоджати спробам росіян підготуватися до "референдумів" щодо анексії і змусити херсонців зареєструватися за російськими паспортами.
Нагадаємо, після успішного удару наших бійців по Антонівському мосту, партія "Єдина Росія" відразу покинула місто. Пояснила це тим, що нібито не може здійснювати "гуманітарну діяльність".
РБК-Україна писало про те, що ЗСУ в ніч проти 27 липня завдали чергового удару по Антонівському мосту у Херсоні. Через деякий час наші бійці показали як виглядає споруда після операції. За словами голови Херсонської ОВД Дмитра Бутрія, зараз пересування спорудженням неможливо.
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