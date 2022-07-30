"Єдина Росія" розгорнула кампанію з "референдумів" на окупованих територіях, - ISW

Як зазначає ISW, він не може гідно оцінити, яка зі сторін несе відповідальність за знищення українських військовополонених в окупованій Оленівці, проте інститут припускає, що наявні докази "підтверджують твердження України більше, ніж росіян".

"На цей час ISW не може впевнено оцінити характер події або відповідальність за нього. Ми оновимо нашу оцінку, коли буде доступна додаткова інформація", - зазначають експерти Інституту.

Ключові висновки аналітиків інституту:

Україна і Росія звинувачують один одного в нападі в окупованій Оленівці Донецької області. Докази, ймовірно, більше підтверджують заяву України, ніж росіян, але ISW поки не може незалежно оцінити характер атаки або відповідальність за неї.

Сухопутні бої тривали північніше міста Харкова без суттєвих змін у контролі над місцевістю.

Російські війська здійснили обмежений наземний штурм Херсонської області та продовжили ведення бойових дій без створення ударних угруповань на окупованих рубежах.

Російські регіональні ЗМІ повідомили про набір і створення додаткового добровольчого батальйону в республіці Бурятія і формування резервного батальйону в Новосибірську.

Члени партії "Єдина Росія" президента Росії Володимира Путіна вирушили на окуповані українські території, щоб просувати організацію під назвою "Ми разом з Росією", яка, ймовірно, представляє "низовий" заклик до анексії Росією окупованої України та підготовки фальсифікації "референдумів" щодо анексії.

У розвідці інституту йдеться, що член "Єдиної Росії" Олег Мельниченко 29 липня відкрив "гуманітарний офіс" "ми разом з Росією" в Токмаку Запорізької області.

Також наголошується, що можливість українського контрнаступу на окупований Херсон може перешкоджати спробам росіян підготуватися до "референдумів" щодо анексії і змусити херсонців зареєструватися за російськими паспортами.