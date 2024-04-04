Єдина філія банку РФ у Китаї стикається із серйозними проблемами через санкції, - Reuters

У Китаї працює єдина філія російського банку "ВТБ", однак через велике навантаження вона не справляється з роботою. Ці проблеми є наслідками санкцій США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Джерела видання повідомили, що у філії російського банку недостатньо персоналу, тому деякі компанії чекають по шість місяців, щоб їм відкрили рахунок.

Альтернативні способи оплати залишаються доступними, компанії можуть співпрацювати з "дочками" невеликих китайських банків у Росії, однак вони побоюються реакції з боку США.

Видання пише, що тільки у "ВТБ" є повноцінно функціонуюча китайська філія, яка відкрилася 2008 року. Російський "Сбербанк" планував відкрити філію до кінця 2023 року, але поки що це йому не вдалося. Приватний "Альфа-Банк" планує відкрити дві філії, але цей процес поки що перебуває на початковій стадії.

Банки Китаю бояться санкцій США

Російські бізнесмени почали звертати увагу на проблеми при розрахунках з китайськими банками ще в січні. Reuters пише, що китайські банки відмовляються від співпраці з російським бізнесом.

"Проблеми з комерційним банком "Чжецзян Чоучжоу" почалися для нас на початку лютого", - сказав один зі співрозмовників видання.

Zheijang та інші китайські банки призупинили розрахункові операції з Росією після попередження США про вторинні санкції в грудні. Видання пише, що затримки з виплатами скорочують доходи Кремля і роблять їх нестабільними.

Китай підтримує Росію