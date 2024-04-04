ua en ru
Чт, 04 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Единственный филиал банка РФ в Китае сталкивается с серьезными проблемами из-за санкций, - Reuters

Китай, Четверг 04 апреля 2024 17:12
UA EN RU
Единственный филиал банка РФ в Китае сталкивается с серьезными проблемами из-за санкций, - Reuters Архивное фото: Единственный филиал банка РФ в Китае сталкивается с серьезными проблемами из-за санкций (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Китае работает единственный филиал российского банка "ВТБ", однако из-за большой нагрузки он не справляется с работой. Эти проблемы являются последствиями санкций США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники издания сообщили, что в филиале российского банка недостаточно персонала, поэтому некоторые компании ждут по шесть месяцев, чтобы им открыли счет.

Альтернативные способы оплаты остаются доступными, компании могут сотрудничать с "дочками" небольших китайских банков в России, однако они опасаются реакции со стороны США.

Издание пишет, что только у "ВТБ" есть полноценно функционирующий китайский филиал, который открылся в 2008 году. Российский "Сбербанк" планировал открыть филиал до конца 2023 года, но пока что это ему не удалось. Частный "Альфа-Банк" планирует открыть два филиала, но этот процесс пока находится на начальной стадии.

Банки Китая боятся санкций США

Российские бизнесмены начали обращать внимание на проблемы при расчетах с китайскими банками еще в январе. Reuters пишет, что китайские банки отказываются от сотрудничества с российским бизнесом.

"Проблемы с коммерческим банком "Чжэцзян Чоучжоу" начались для нас в начале февраля", - сказал один из собеседников издания.

Zheijang и другие китайские банки приостановили расчетные операции с Россией после предупреждения США о вторичных санкциях в декабре. Издание пишет, что задержки с выплатами сокращают доходы Кремля и делают их нестабильными.

Китай поддерживает Россию

В октябре 2023 года Минобороны США заявило, что Китай поставляет России вооружение. В частности, беспилотники, стрелковое оружие и снаряжение.

При этом министр иностранных дел Китая Ван I заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Пекин не поставляет летальное оружие России.

Также мы писали, что США выразили обеспокоенность Китая из-за поддержки оборонной сферы РФ.

А заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Курт Кэмпбелл заявил, что Российская Федерация почти восстановила свои вооруженные силы. Частично это удалось благодаря поддержке со стороны Китая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Китай
NEWS
Закупка дронов и РЭБ, борьба с воздушным террором. Зеленский рассказал о новой Ставке
Закупка дронов и РЭБ, борьба с воздушным террором. Зеленский рассказал о новой Ставке
DAILY
Коллективная оборона. Как зарождалось НАТО и почему для Украины важно членство в Альянсе
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Коллективная оборона. Как зарождалось НАТО и почему для Украины важно членство в Альянсе