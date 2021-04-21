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Эд Вудворд покинет "Манчестер Юнайтед" в конце года

Автор: Наталья Скороход

Исполнительный вице-председатель "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд сообщил о своем уходе с должности. По его словам, он покинет команду-участницу Европейской Суперлиги уже в конце этого года.

Об этом говорится на сайте футбольного клуба.

Заявление Эда Вудворд о своем уходе произошло на фоне распада Европейской Суперлиги. Он сообщил, что уже планировал уйти с должности в конце 2021 года, но теперь принял решение сообщить о своем уходе.

клуба хорошие перспективы на будущее, и в конце года уйти из него будет сложно.

Также известно, что Вудворд ушел со своей должности в Совете по стратегии профессионального футбола УЕФА.

Напомним, долги "Манчестер Юнайтед" выросли. Это связывают с тем, кто команда не попала в Лигу чемпионов

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" официально покидает турнир Европейской Суперлиги. Там сделали заявление.

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