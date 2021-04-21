Эд Вудворд покинет "Манчестер Юнайтед" в конце года

Заявление Эда Вудворд о своем уходе произошло на фоне распада Европейской Суперлиги. Он сообщил, что уже планировал уйти с должности в конце 2021 года, но теперь принял решение сообщить о своем уходе.

клуба хорошие перспективы на будущее, и в конце года уйти из него будет сложно.

Также известно, что Вудворд ушел со своей должности в Совете по стратегии профессионального футбола УЕФА.