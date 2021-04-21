Ед Вудворд покине "Манчестер Юнайтед" наприкінці року

Заява Еда Вудворда вихід відбулося на тлі розпаду Європейської Суперліги. Він повідомив, що вже планував піти з посади в кінці 2021 року, але тепер прийняв рішення повідомити про це.

клуба хороші перспективи на майбутнє, і в кінці року піти з нього буде складно.

Також відомо, що Вудворд пішов зі своєї посади в Раді зі стратегії професійного футболу УЄФА.