Ед Вудворд покине "Манчестер Юнайтед" наприкінці року

Виконавчий віце-голова "Манчестер Юнайтед" Ед Вудворд повідомив про свій відхід з посади. За його словами, він покине команду-учасницю Європейської Суперліги вже в кінці цього року.

Про це йдеться на сайті футбольного клубу.

Заява Еда Вудворда вихід відбулося на тлі розпаду Європейської Суперліги. Він повідомив, що вже планував піти з посади в кінці 2021 року, але тепер прийняв рішення повідомити про це.

"Я надзвичайно пишаюся тим, що служив "Юнайтед", і для мене було честю працювати в найбільшому футбольному клубі світу протягом останніх 16 років", - сказав Вудворд.

Він зазначив, що у клуба хороші перспективи на майбутнє, і в кінці року піти з нього буде складно.

Також відомо, що Вудворд пішов зі своєї посади в Раді зі стратегії професійного футболу УЄФА.