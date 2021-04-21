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Ед Вудворд покине "Манчестер Юнайтед" наприкінці року

Новость на русском → Англія, Середа 21 квітня 2021 02:49
Ед Вудворд покине "Манчестер Юнайтед" наприкінці року Фото: Ед Вудворд покине "Манчестер Юнайтед" (twitter.com/ManUtd)
Автор: Наталья Скороход

Виконавчий віце-голова "Манчестер Юнайтед" Ед Вудворд повідомив про свій відхід з посади. За його словами, він покине команду-учасницю Європейської Суперліги вже в кінці цього року.

Про це йдеться на сайті футбольного клубу.

Заява Еда Вудворда вихід відбулося на тлі розпаду Європейської Суперліги. Він повідомив, що вже планував піти з посади в кінці 2021 року, але тепер прийняв рішення повідомити про це.

"Я надзвичайно пишаюся тим, що служив "Юнайтед", і для мене було честю працювати в найбільшому футбольному клубі світу протягом останніх 16 років", - сказав Вудворд.

Він зазначив, що у клуба хороші перспективи на майбутнє, і в кінці року піти з нього буде складно.

Також відомо, що Вудворд пішов зі своєї посади в Раді зі стратегії професійного футболу УЄФА.

Нагадаємо, борги "Манчестер Юнайтед" зросли. Це пов'язують з тим, хто команда не потрапила в Лігу чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що "Манчестер Сіті" офіційно залишає турнір Європейської Суперліги. Там зробили заяву.

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