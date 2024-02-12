"єЧерга": в Україні оновили перелік товарів, які мають пріоритет при перетині кордону

Кабмін оновив перелік товарів у системі "єЧерга", які мають пріоритет при перетині кордону або потребують особливого режиму зберігання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Укртрансбезпеки.

"За дорученням Міністерства відновлення розробники проєкту "єЧерга" внесли до системи оновлений перелік товарів, які мають пріоритет при перетині кордону або потребують особливого режиму зберігання У переліку кодів УКТЗЕД з'явились компоненти крові та лікарські засоби", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для включення в перелік коду УКТЗЕД необхідно:

Звернутись до профільної асоціації виробників таких товарів.

Профільна асоціація передає таку інформацію вищому органу виконавчої влади, який формує та реалізує державну політику у відповідній сфері.

За ініціативою такого органу уряд може ухвалити рішення про розширення переліку кодів товарів, які включені до переліку.

Електронна черга на кордоні

Нагадаємо, з травня 2023 року в Україні запрацювала система онлайн-бронювання перетину кордону "єЧерга". Її запровадили у 16 пунктах пропуску з країнами Євросоюзу та Молдовою.

При цьому для вантажівок вводили обов'язковий онлайн-запис для перетину кордону.

Варто зазначити, що послуга електронної черги для перетину кордону автобусами з 12 лютого 2024 року стала доступною на всіх пунктах пропуску з країнами ЄС та Молдовою. Загалом йдеться про 29 пунктів пропуску.