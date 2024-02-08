"єЧерга" для автобусів: послуга запрацює на всіх пунктах пропуску з ЄС та Молдовою

Послуга електронної черги для перетину кордону автобусами з 12 лютого стане доступною на всіх пунктах пропуску з країнами ЄС та Молдовою. Загалом йдеться про 29 пунктів пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Наразі ми масштабуємо "єЧергу" на всі пункти пропуску, щоб верифікувати виконання автобусних маршрутів та проаналізувати навантаження на кордон. Після цього, на основі актуальної мережі маршрутів, ми запропонуємо кожному автобусу часовий проміжок для перетину кордону - відповідний слот. У підсумку маємо отримати кордон без черг та поїздки відповідно до графіка руху", - зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Таким чином з 12 лютого з 12:00 всі автобуси зможуть перетинати кордон за попереднім записом в системі "єЧерга". Наразі йдеться виключно про реєстрацію в системі для перетину кордону за принципом "реєструйся та їдь".

За таким правилом "єЧерга" для автобусів діє вже на 8 пунктах пропуску з серпня минулого року.

З 12 лютого до цього переліку будуть додані ще 21 пункти пропуску, зокрема:

Ягодин - Дорогуськ;

Устилуг - Зосин;

Угринів - Долгобичув;

Рава-Руська - Гребенне;

Краківець - Корчова;

Шегині - Медика;

Грушів - Будомєж;

Смільниця - Кросценко;

Ужгород - Вишнє Нємецьке;

Малий Березний - Убля;

Чоп - Захонь;

Лужанка - Берегшурань;

Дякове - Халмеу;

Порубне - Сірет;

Красноїльськ - Вікову де Сус;

Дяківці - Раковець;

Орлівка - Ісакча;

Могилів-Подільський - Отач;

Мамалига - Крива;

Маяки - Удобне - Паланка;

Старокозаче - Тудора;

Россошани - Брічень;

Серпневе 1 - Басараб’яска;

Сокиряни - Окниця;

Малоярославець 1 - Чадир-Лунга;

Нові Трояни - Чадир-Лунга;

Табаки - Мирне;

Виноградівка - Вулканешти;

Рені - Джурджулешти.

Як зазначили у міністерстві, за час запуску "єЧерги" кордон за електронним записом перетнуло понад 40 тисяч автобусів та 725 тисяч вантажівок.

Електронна черга на кордоні

Нагадаємо, з травня 2023 року в Україні запрацювала система онлайн-бронювання перетину кордону "єЧерга". Її запровадили у 16 пунктах пропуску з країнами Євросоюзу та Молдовою.

При цьому для вантажівок вводили обов'язковий онлайн-запис для перетину кордону.

1 серпня електронна черга для регулярних автобусних рейсів запрацювала на кордоні з Польщею, а саме у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ".

Пізніше в Україні збільшили перелік пунктів пропуску, де доступна послуга "єЧерга" для автобусів.