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"єЧерга": в Украине обновили перечень товаров, имеющих приоритет при пересечении границы

Украина, Понедельник 12 февраля 2024 15:32
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"єЧерга": в Украине обновили перечень товаров, имеющих приоритет при пересечении границы Фото: в Украине обновили перечень товаров, имеющих приоритет при пересечении границы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кабмин обновил перечень товаров в системе "єЧерга", которые имеют приоритет при пересечении границы или требуют особого режима хранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укртрансбезопасности.

"По поручению Министерства восстановления разработчики проекта "єЧерга" внесли в систему обновленный перечень товаров, имеющих приоритет при пересечении границы или требующих особого режима хранения. В перечне кодов УКТВЭД появились компоненты крови и лекарственные средства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для включения в список кода УКТВЭД необходимо:

  • Обратиться в профильную ассоциацию производителей таких товаров.
  • Профильная ассоциация передает информацию высшему органу исполнительной власти, который формирует и реализует государственную политику в соответствующей сфере.
  • По инициативе такого органа правительство может принять решение о расширении перечня кодов товаров, включенных в перечень.

Электронная очередь на границе

Напомним, с мая 2023 года в Украине заработала система онлайн-бронирования пересечения границы "єЧерга". Ее ввели в 16 пунктах пропуска со странами Евросоюза и Молдовой.

При этом для грузовиков вводили обязательную онлайн-запись для пересечения границы.

Стоит отметить, что услуга электронной очереди для пересечения границы автобусами с 12 февраля 2024 года стала доступна на всех пунктах пропуска со странами ЕС и Молдовой. В общей сложности речь идет о 29 пунктах пропуска.

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