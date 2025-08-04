"єЧерга" по-новому: які вантажівки отримають пріоритет на кордоні й коли це запрацює

Навіщо в "єЧерга" запроваджують нові правила

Українцям розповіли, що нещодавно Міністерство розвитку громад і територій затвердило нові правила функціонування та використання системи "єЧерга" для перетину кордону.

Йдеться про наказ №1028 від 20 червня 2025 року (зареєстрований Міністерством юстиції) щодо затвердження Правил черговості прибуття вантажних автомобілів до міжнародних і міждержавних пунктів пропуску через державний кордон України з використанням електронної системи "Електронна черга перетину кордону".

Зазначається, що оновлені правила спрямовані, перш за все:

на забезпечення прогнозованості часу очікування в онлайн-черзі;

на врахування перевезення пріоритетних товарів.

Саме на основі цих правил буде відбуватись:

подальше оновлення системи "єЧерга";

розробка необхідного функціоналу.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба поділився, що мета відомства - "щоб кожен перевізник перетинав кордон прогнозовано та передбачувано".

"Для цього ми постійно працюємо над модернізацією системи "єЧерга", - додав він.

Посадовець зауважив, що нові правила:

враховують потреби бізнесу;

забезпечують пріоритет для низки вантажів;

дозволять зробити систему більш прогнозованою.

"Це - черговий крок до цифрового, прозорого та ефективного управління кордоном", - підсумував Кулеба.

Основні зміни, передбачені новими правилами

Затверджені міністерством правила функціонування та використання системи "єЧерга" передбачають, зокрема, пріоритетне прибуття до пунктів пропуску вантажівок:

зі швидкопсувними вантажами;

які перевозять товари підприємств зі статусом "Авторизований економічний оператор" (АЕО);

які мають транзитну декларацію (Т1) чи книжку МДП (Carnet TIR).

Громадянам пояснили, що співвідношення пріоритетних вантажів до інших типів буде розраховуватись відповідно до схваленого правила - 1 вантажівка АЕО/Т1/МДП зі швидкопсувним вантажем: 1 вантажівка зі швидкопсувним вантажем: 1 вантажівка АЕО/Т1/МДП: 5 вантажівок, які не мають пріоритету.

Крім того, передбачене позачергове прибуття до пунктів пропуску автомобілів Сил безпеки та оборони України, які прямують у службових потребах.

Нові правила в "єЧерга" (інфографіка: mindev.gov.ua)

Ще одне важливе нововведення у правилах - інструменти забезпечення прогнозованості "єЧерги".

Йдеться про запобігання ситуаціям, коли перевізники бронюють місце в черзі "про всяк випадок" - без чіткого наміру виконати перевезення.

Адже цим самим вони збільшують чергу, яка стає непрогнозованою у період масових скасувань чи продовжень часу очікування з боку перевізників (особливо у вихідні дні).

Українцям пояснили, що для подолання цього явища в системі буде обмежено:

кількість продовжень черги;

кількість скасувань черги.

Так, скористатись функцією продовження черги можна буде один раз на два місяці (60 днів) для кожного вантажного автомобіля перевізника.

Тим часом відтермінувати заїзд на пункт пропуску можна буде один раз на 4,6,8 або 10 годин.

Скасувати чергу користувачі матимуть змогу, як і раніше.

Водночас електронна система автоматично блокуватиме можливість зареєструвати в нову чергу конкретну вантажівку впродовж двох тижнів у таких випадках:

користувач вніс недостовірні дані щодо водія, вантажу чи транспортного засобу;

виявлено дані про перетин кордону без реєстрації в "єЧерзі";

виявлено дані про перевезення вантажу, але під час реєстрації в черзі було вказано порожній транспортний засіб;

користувач двічі підряд самостійно скасовував місце в черзі для вантажівки, що вже була в статусі "в'їзду до пункту пропуску";

відбулось анулювання черги системою двічі підряд через неприбуття вантажівки до пункту пропуску;

за добу до перетину кордону користувач двічі скасував місце в черзі впродовж останніх 30 днів.

Насамкінець українцям пояснили, що команда проекту вже працює над впровадженням затверджених правил - проводить технічні доопрацювання системи на відповідність ним.

Отже, нові правила будуть доступні після оновлення функціоналу системи.

Відповідальність за порушення й запуск нових правил в роботу (інфографіка: mindev.gov.ua)