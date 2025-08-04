"єЧерга" по-новому: які вантажівки отримають пріоритет на кордоні й коли це запрацює

Міністерство розвитку громад і територій затвердило нові правила функціонування та використання системи "єЧерга" для перетину кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу відомства.
Українцям розповіли, що нещодавно Міністерство розвитку громад і територій затвердило нові правила функціонування та використання системи "єЧерга" для перетину кордону.
Йдеться про наказ №1028 від 20 червня 2025 року (зареєстрований Міністерством юстиції) щодо затвердження Правил черговості прибуття вантажних автомобілів до міжнародних і міждержавних пунктів пропуску через державний кордон України з використанням електронної системи "Електронна черга перетину кордону".
Зазначається, що оновлені правила спрямовані, перш за все:
Саме на основі цих правил буде відбуватись:
Віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба поділився, що мета відомства - "щоб кожен перевізник перетинав кордон прогнозовано та передбачувано".
"Для цього ми постійно працюємо над модернізацією системи "єЧерга", - додав він.
Посадовець зауважив, що нові правила:
"Це - черговий крок до цифрового, прозорого та ефективного управління кордоном", - підсумував Кулеба.
Затверджені міністерством правила функціонування та використання системи "єЧерга" передбачають, зокрема, пріоритетне прибуття до пунктів пропуску вантажівок:
Громадянам пояснили, що співвідношення пріоритетних вантажів до інших типів буде розраховуватись відповідно до схваленого правила - 1 вантажівка АЕО/Т1/МДП зі швидкопсувним вантажем: 1 вантажівка зі швидкопсувним вантажем: 1 вантажівка АЕО/Т1/МДП: 5 вантажівок, які не мають пріоритету.
Крім того, передбачене позачергове прибуття до пунктів пропуску автомобілів Сил безпеки та оборони України, які прямують у службових потребах.
Ще одне важливе нововведення у правилах - інструменти забезпечення прогнозованості "єЧерги".
Йдеться про запобігання ситуаціям, коли перевізники бронюють місце в черзі "про всяк випадок" - без чіткого наміру виконати перевезення.
Адже цим самим вони збільшують чергу, яка стає непрогнозованою у період масових скасувань чи продовжень часу очікування з боку перевізників (особливо у вихідні дні).
Українцям пояснили, що для подолання цього явища в системі буде обмежено:
Так, скористатись функцією продовження черги можна буде один раз на два місяці (60 днів) для кожного вантажного автомобіля перевізника.
Тим часом відтермінувати заїзд на пункт пропуску можна буде один раз на 4,6,8 або 10 годин.
Скасувати чергу користувачі матимуть змогу, як і раніше.
Водночас електронна система автоматично блокуватиме можливість зареєструвати в нову чергу конкретну вантажівку впродовж двох тижнів у таких випадках:
Насамкінець українцям пояснили, що команда проекту вже працює над впровадженням затверджених правил - проводить технічні доопрацювання системи на відповідність ним.
Отже, нові правила будуть доступні після оновлення функціоналу системи.
Нагадаємо, електронна черга для перетину кордону - це інструмент, який дозволяє водію та перевізнику керувати власним часом замість очікування на перетин кордону у фізичній черзі перед пунктом пропуску.
Наразі "єЧерга" працює для ліцензованих транспортних засобів (вантажівок й автобусів) на пунктах пропуску з усіма країнами.
Завдяки системі кордон на виїзд з України за онлайн-записом перетнули вже понад 2,2 млн транспортних засобів. З них понад 200 тисяч - автобуси.
Тим часом у Державній прикордонній службі попередили українців про "літні" черги на кордоні та пояснили, як їх можна уникнути.
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