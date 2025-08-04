"єЧерга" по-новому: какие грузовики получат приоритет на границе и когда это заработает

Министерство развития общин и территорий утвердило новые правила функционирования и использования системы "єЧерга" для пересечения границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Украинцам рассказали, что недавно Министерство развития общин и территорий утвердило новые правила функционирования и использования системы "єЧерга" для пересечения границы.
Речь идет о приказе №1028 от 20 июня 2025 года (зарегистрированном Министерством юстиции) насчет утверждения Правил очередности прибытия грузовых автомобилей в международные и межгосударственные пункты пропуска через государственную границу Украины с использованием электронной системы "Электронная очередь пересечения границы".
Отмечается, что обновленные правила направлены, прежде всего:
Именно на основе этих правил будет происходить:
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба поделился, что цель ведомства - "чтобы каждый перевозчик пересекал границу прогнозируемо и предсказуемо".
"Для этого мы постоянно работаем над модернизацией системы "єЧерга", - добавил он.
Чиновник отметил, что новые правила:
"Это - очередной шаг к цифровому, прозрачному и эффективному управлению границей", - подытожил Кулеба.
Утвержденные министерством правила функционирования и использования системы "єЧерга" предусматривают, в частности, приоритетное прибытие в пункты пропуска грузовиков:
Гражданам объяснили, что соотношение приоритетных грузов к другим типам будет рассчитываться в соответствии с принятым правилом - 1 грузовик АЭО/Т1/МДП со скоропортящимся грузом: 1 грузовик со скоропортящимся грузом: 1 грузовик АЕО/Т1/МДП: 5 грузовиков, которые не имеют приоритета.
Кроме того, предусмотрено внеочередное прибытие в пункты пропуска автомобилей Сил безопасности и обороны Украины, следующих в служебных нуждах.
Еще одно важное нововведение в правилах - инструменты обеспечения прогнозируемости "єЧерга".
Речь идет о предотвращении ситуаций, когда перевозчики бронируют место в очереди "на всякий случай" - без четкого намерения выполнить перевозку.
Ведь тем самым они увеличивают очередь, которая становится непрогнозируемой в период массовых отмен или продлений времени ожидания со стороны перевозчиков (особенно в выходные дни).
Украинцам объяснили, что для преодоления этого явления в системе будет ограничено:
Так, воспользоваться функцией продления очереди можно будет один раз в два месяца (60 дней) для каждого грузового автомобиля перевозчика.
Между тем отсрочить заезд на пункт пропуска можно будет один раз в 4,6,8 или 10 часов.
Отменить очередь пользователи смогут, как и раньше.
В то же время электронная система автоматически будет блокировать возможность зарегистрировать в новую очередь конкретный грузовик в течение двух недель в следующих случаях:
В завершение украинцам объяснили, что команда проекта уже работает над внедрением утвержденных правил - проводит технические доработки системы на соответствие им.
Следовательно, новые правила будут доступны после обновления функционала системы.
Напомним, электронная очередь для пересечения границы - это инструмент, который позволяет водителю и перевозчику управлять собственным временем вместо ожидания пересечения границы в физической очереди перед пунктом пропуска.
Сейчас "єЧерга" работает для лицензированных транспортных средств (грузовиков и автобусов) на пунктах пропуска со всеми странами.
Благодаря системе границу на выезд из Украины по онлайн-записи пересекли уже более 2,2 млн транспортных средств. Из них более 200 тысяч - автобусы.
Тем временем в Государственной пограничной службе предупредили украинцев о "летних" очередях на границе и объяснили, как их можно избежать.
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