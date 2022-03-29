ЕБРР закроет свои офисы в Москве и Минске

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддерживает санкции против России и Беларуси из-за российской агрессии и объявил о закрытии своих офисов в Москве и Минске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЕБРР.

"ЕБРР решительно осудил войну с Украиной, и решение о закрытии офисов в Москве и Минске является неизбежным следствием действий, предпринятых Российской Федерацией с помощью Беларуси", - говорится в сообщении.

В ЕБРР также заявили, что поддерживают Украину и уже согласовали первоначальный пакет помощи в размере 2 миллиардов евро для Украины и других стран, пострадавших от войны.