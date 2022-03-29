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ЕБРР закроет свои офисы в Москве и Минске

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Вторник 29 марта 2022 04:06
ЕБРР закроет свои офисы в Москве и Минске Фото: ЕБРР (emerging-europe.com)
Автор: Роман Мирончук

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддерживает санкции против России и Беларуси из-за российской агрессии и объявил о закрытии своих офисов в Москве и Минске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЕБРР.

"ЕБРР решительно осудил войну с Украиной, и решение о закрытии офисов в Москве и Минске является неизбежным следствием действий, предпринятых Российской Федерацией с помощью Беларуси", - говорится в сообщении.

В ЕБРР также заявили, что поддерживают Украину и уже согласовали первоначальный пакет помощи в размере 2 миллиардов евро для Украины и других стран, пострадавших от войны.

Напомним, ЕБРР заявил, что крайне встревожен ситуацией на захваченной Чернобыльской атомной электростанции в Украине.

Мы также писали о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обнародовал список компаний и организаций, которые за последние сутки ввели санкции против России. Среди них Google, Bloomberg, Heineken и Carlsberg, Fitch, и другие.

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Санкции против России ЕБРР
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