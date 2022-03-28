Без Android-смартфонов, Bloomberg, Fitch: МИД рассказал о новых санкциях против России за сутки

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обнародовал список компаний и организаций, которые ввели санкции против РФ за последние сутки. Среди них такие как Google , Bloomberg, Fitch.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД в Facebook.

"Санкционные тиски сжимают Россию ежедневно. Это делают не только правительства, но и компании, которые наказывают Россию выходом с рынка или прекращением поставок/инвестиций", - написал Кулеба.

Список новых санкций

За последние часы:

Google прекратил лицензирование российских Android-смартфонов . Это означает, что российские компании не смогут выпускать Android-смартфоны с Android на GSM (сервисы от Google) для российского рынка;

прекратил лицензирование российских . Это означает, что российские компании не смогут выпускать Android-смартфоны с Android на GSM (сервисы от Google) для российского рынка; Один из старейших учебных заведений США и член Лиги Плюща - Йельский университет вывел инвестиции с РФ;

вывел инвестиции с РФ; Американская компания Clorox - мировой производитель продуктов бытовой химии - прекратила все бизнес-операции в РФ;

- мировой производитель продуктов бытовой химии - прекратила все бизнес-операции в РФ; Grammarly - онлайн-сервис, который использует искусственный интеллект для помощи в написании текстов на английском языке, заблокировал доступ пользователям из РФ и Беларуси;

- онлайн-сервис, который использует искусственный интеллект для помощи в написании текстов на английском языке, заблокировал доступ пользователям из РФ и Беларуси; Signet Jewelers - один из самых крупных в мире розничных продавцов ювелирных изделий с бриллиантами, остановил взаимодействие с российскими компаниями. Также компания попросила всех своих поставщиков остановить бизнес в РФ и подтвердить, что каждая партия для Signet не имеет бриллиантов и драгоценных металлов российского происхождения;

- один из самых крупных в мире розничных продавцов ювелирных изделий с бриллиантами, остановил взаимодействие с российскими компаниями. Также компания попросила всех своих поставщиков остановить бизнес в РФ и подтвердить, что каждая партия для Signet не имеет бриллиантов и драгоценных металлов российского происхождения; Одна из крупнейших в мире компаний по добыче, обработке и продаже бриллиантов De Beers поддержала введенный США запрет на импорт российских бриллиантов;

поддержала введенный США запрет на импорт российских бриллиантов; Катар останавливает новые инвестиции в РФ. Катарскому фонду QIA принадлежит 18,53%;

принадлежит 18,53%; Инвестиционный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company остановит инвестиции в РФ;

остановит инвестиции в РФ; Авиакомпания SriLankan Airlines остановила полеты в РФ;

остановила полеты в РФ; Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало суверенные рейтинги РФ через санкции;

отозвало суверенные рейтинги РФ через санкции; Bloomberg с 3 апреля отключит всех российских клиентов от своих терминалов;

с 3 апреля отключит всех российских клиентов от своих терминалов; Heineken и Carlsberg заявили о выходе из РФ;

заявили о выходе из РФ; Bacardi Limited остановила экспорт товаров своих брендов в РФ. Также компания заморозила всю рекламную деятельность на рынке РФ;

остановила экспорт товаров своих брендов в РФ. Также компания заморозила всю рекламную деятельность на рынке РФ; Ab Invbev останавливает действие лицензии на выпуск и продажу бренда Bud в РФ;

останавливает действие лицензии на выпуск и продажу бренда в РФ; Франция и Япония остановили финансирование проекта российской газовой компании "Новатэк" по строительству терминала сжиженного природного газа в РФ общей стоимостью 23 млрд. дол. США;

страны G7 отказались оплачивать российский газ в рублях.

"Мы не останавливаемся. Нужно больше санкций, больших и малых. И, конечно, не останавливаем давление на те компании, которые продолжают цепляться за кровавые российские деньги", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее министр иностранных дел заявил, что Украина и США будут работать над странами, которые могут стать пространством для обхода санкций против РФ.