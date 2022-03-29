ЄБРР закриє свої офіси у Москві та Мінську
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підтримує санкції проти Росії та Білорусі через російську агресію і оголосив про закриття своїх офісів у Москві та Мінську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ЄБРР.
"ЄБРР рішуче засудив війну з Україною, і рішення про закриття офісів в Москві і Мінську є неминучим наслідком дій, зроблених Російською Федерацією за допомогою Білорусі", - йдеться в повідомленні.
У ЄБРР також заявили, що підтримують Україну і вже погодили початковий пакет допомоги в розмірі 2 мільярдів євро для України та інших країн, постраждалих від війни.
Нагадаємо, ЄБРР заявив, що вкрай стривожений ситуацією на захопленій Чорнобильській атомній електростанції в Україні.
Ми також писали про те, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оприлюднив список компаній і організацій, які за останню добу ввели санкції проти Росії. Серед них Google, Bloomberg, Heineken і Carlsberg, Fitch, та інші.
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