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ЕБРР крайне встревожен ситуацией на захваченной Чернобыльской АЭС

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Украина, Пятница 11 марта 2022 15:28
ЕБРР крайне встревожен ситуацией на захваченной Чернобыльской АЭС Фото: ЕБРР крайне встревожен ситуацией на захваченной Чернобыльской АЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) крайне обеспокоен последними событиями на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в Украине. Станция уже две недели захвачена российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение банка.

"ЕБРР, который с 1995 года управляет международными фондами на сумму более 2,5 млрд евро для преобразования Чернобыля, считает, что недавние события ставят под угрозу достижения десятилетий успешного международного сотрудничества по обеспечению безопасности объекта", - говорится в сообщении.

Позиция Банка в отношении ЧАЭС полностью согласуется с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и основана на следующих соображениях безопасности и защиты:

  • Необходимо обеспечить бесперебойное электроснабжение объектов Чернобыля. Любая потеря мощности потенциально представляет серьезную угрозу их ядерной безопасности.
  • Поскольку системы мониторинга и контроля на месте не работают, операторы не будут знать о возможных рисках. Они должны оставаться в эксплуатации.
  • Чернобыльские объекты эксплуатируются одной и той же измученной сменой сотрудников уже более двух недель. Должна быть обеспечена нормальная ротация смен, а также снабжение обслуживающего персонала.
  • Любые боевые действия на площадке крайне опасны для старого хранилища отработавшего топлива, в котором находится около 20 000 ТВС РБМК.
  • Должны быть разрешены проверки со стороны украинского регулятора и МАГАТЭ.

"Помимо Чернобыля, по Украине насчитывается 15 блоков типа ВВЭР. Они имеют относительно слабую защитную оболочку и не выдержат прямого попадания, что может привести к необратимым последствиям", - говорится в сообщении.

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