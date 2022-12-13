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ЄБРР та "Укренерго" підписали угоди про залучення 300 млн євро для відбудови енергоінфраструктури

Фото: голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький (facebook.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) та Національна енергетична компанія "Укренерго" підписали угоди, які дадуть змогу залучити 300 млн євро для відбудови високовольтної інфраструктури і підвищення стабільності "Укренерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Як зазначив Кудрицький, ці 300 млн євро кредитних коштів будуть поділені таким чином:

  • 150 млн євро - спрямовані безпосередньо на придбання обладнання, яке терміново необхідне для відновлення підстанцій та магістральних ліній електропередачі, що зазнали пошкоджень під час масованих ракетних ударів росіян;
  • 150 млн євро - використані для виконання фінансових зобов’язань компанії "Укренерго" та підтримки стабільної роботи ринку електроенергії.

"Міжнародні фінансові організації, які є надійними та давніми партнерами "Укренерго", та уряди країн-партнерів добре знають, що надійність енергосистеми забезпечується наявністю спеціалізованого обладнання, зокрема силових трансформаторів, яке з 10 жовтня ракетними ударами знищує ворог. Ми шукаємо необхідне обладнання в ЄС, США, країнах Азії і вже знаходимо необхідне, ведемо перемовини з компаніями-виробниками. Від цього залежить життєзабезпечення всієї країни", - підкреслив голова "Укренерго".

Днями РБК-Україна повідомляло, що в Україні спостерігається значний дефіцит потужностей, про що заявило "Укренерго".

Раніше ми писали, що дефіцит в енергосфері України триватиме принаймні під час осінньо-зимового періоду. Водночас енергетики продовжують працювати над відновленням потужностей.

Проте нагадаємо, що взимку енергосистемі може допомагати вітроенергетика.

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Укренерго