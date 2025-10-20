ЄБРР посилить підтримку "Нафтогазу" на тлі ударів по енергетиці України

В понеділок, 20 жовтня, президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо повідомила агентству, що атаки країни-агресорки створили нову проблему перед опалювальним сезоном.

"Тому ми шукаємо способи, як ми можемо активізувати наші дії", - сказала вона.

ЄБРР надає "Нафтогазу" відновлювальну кредитну лінію, яка дозволяє компанії купувати газ заздалегідь і повертати кошти банку після отримання оплати від клієнтів.

З початку війни українська компанія отримала загалом 1,67 млрд євро, включаючи 1,27 млрд у вигляді фінансування, а також інвестиційні гранти від донорів.

"Доступ до купівлі газу виявився дуже ефективним, і ми збираємося активізувати цю ініціативу. Зараз ми працюємо над цим", - зазначила Рено-Бассо.

Вона розповіла, що хоча загальна сума цієї підтримки ще не визначена, банк намагається мобілізувати також грантові кошти.

"Ми зверталися до наших акціонерів з проханням надати також деякі гранти, оскільки можливості компанії щодо запозичень не є необмеженими", - повідомила президент ЄБРР.

Європейський банк реконструкції та розвитку став одним з найважливіших джерел фінансування приватного сектора України після повномасштабного вторгнення. З початку цього року він надав фінансування на суму близько 2,3 млрд євро.

Рено-Бассо додала, що крім проблем з енергопостачанням, нестача людей також залишається значним обмеженням для компаній, що працюють в Україні.

Попри це, економіка тримається, сказала вона, і компанії від агробізнесу до логістики продовжують інвестувати, незважаючи на конфлікт.