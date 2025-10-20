ЄБРР посилить підтримку "Нафтогазу" на тлі ударів по енергетиці України

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) збирається посилити підтримку "Нафтогазу" після російських атак на енергетичну інфраструктуру України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
В понеділок, 20 жовтня, президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо повідомила агентству, що атаки країни-агресорки створили нову проблему перед опалювальним сезоном.
"Тому ми шукаємо способи, як ми можемо активізувати наші дії", - сказала вона.
ЄБРР надає "Нафтогазу" відновлювальну кредитну лінію, яка дозволяє компанії купувати газ заздалегідь і повертати кошти банку після отримання оплати від клієнтів.
З початку війни українська компанія отримала загалом 1,67 млрд євро, включаючи 1,27 млрд у вигляді фінансування, а також інвестиційні гранти від донорів.
"Доступ до купівлі газу виявився дуже ефективним, і ми збираємося активізувати цю ініціативу. Зараз ми працюємо над цим", - зазначила Рено-Бассо.
Вона розповіла, що хоча загальна сума цієї підтримки ще не визначена, банк намагається мобілізувати також грантові кошти.
"Ми зверталися до наших акціонерів з проханням надати також деякі гранти, оскільки можливості компанії щодо запозичень не є необмеженими", - повідомила президент ЄБРР.
Європейський банк реконструкції та розвитку став одним з найважливіших джерел фінансування приватного сектора України після повномасштабного вторгнення. З початку цього року він надав фінансування на суму близько 2,3 млрд євро.
Рено-Бассо додала, що крім проблем з енергопостачанням, нестача людей також залишається значним обмеженням для компаній, що працюють в Україні.
Попри це, економіка тримається, сказала вона, і компанії від агробізнесу до логістики продовжують інвестувати, незважаючи на конфлікт.
Нагадаємо, Росія протягом останніх кількох тижнів завдала серію масованих ударів дронами і крилатими ракетами по енергетиці України.
Кабмін створив Координаційний штаб захисту енергетики для оперативнішої ліквідації наслідків обстрілів. Крім того, він ухвалив низку рішень, які мають прискорити захист критичних об'єктів.
Зазначимо, Київ вже спрямував на захист інфраструктурних об'єктів 2,7 млрд гривень.