ЕБРР усилит поддержку "Нафтогаза" на фоне ударов по энергетике Украины

В понедельник, 20 октября, президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо сообщила агентству, что атаки страны-агрессора создали новую проблему перед отопительным сезоном.

"Поэтому мы ищем способы, как мы можем активизировать наши действия", - сказала она.

ЕБРР предоставляет "Нафтогазу" возобновляемую кредитную линию, которая позволяет компании покупать газ заранее и возвращать средства банку после получения оплаты от клиентов.

С начала войны украинская компания получила в общей сложности 1,67 млрд евро, включая 1,27 млрд в виде финансирования, а также инвестиционные гранты от доноров.

"Доступ к покупке газа оказался очень эффективным, и мы собираемся активизировать эту инициативу. Сейчас мы работаем над этим", - отметила Рено-Бассо.

Она рассказала, что хотя общая сумма этой поддержки еще не определена, банк пытается мобилизовать также грантовые средства.

"Мы обращались к нашим акционерам с просьбой предоставить также некоторые гранты, поскольку возможности компании по заимствованиям не являются неограниченными", - сообщила президент ЕБРР.

Европейский банк реконструкции и развития стал одним из важнейших источников финансирования частного сектора Украины после полномасштабного вторжения. С начала этого года он предоставил финансирование на сумму около 2,3 млрд евро.

Рено-Бассо добавила, что кроме проблем с энергоснабжением, нехватка людей также остается значительным ограничением для компаний, работающих в Украине.

Несмотря на это, экономика держится, сказала она, и компании от агробизнеса до логистики продолжают инвестировать, несмотря на конфликт.