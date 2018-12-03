ЕБРР, ЕИБ и Всемирный банк проведут масштабное исследование бизнеса-климата в Украине

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Международные финансовые организации хотят получить отзывы о состоянии бизнес-среды

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Группа Всемирного банка запускают новый раунд опросов предприятий в более чем 40 странах, включая Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕБРР.

Как отмечается в сообщении, этот опрос является подобным других опросов предприятий, проводимых Всемирным банком в мире по стандартной методологии. Анкета будет охватывать такие общие темы, как производительность, степень проникновения технологий и инноваций, конкуренция, квалификация рабочей силы, неформальность, доступ к финансовым услугам, инфраструктура и влияние государственного регулирования, а значит ответ можно будет сравнить по глобальной шкале. Опрос также включает в себя модуль "зеленой" экономики.

Этот новый раунд опросов предприятий будет проведен в более чем 40 странах Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.

Цель исследования - получить от предприятий частного сектора отзывы о состоянии бизнес-среды в этих странах и на основе этой информации проанализировать возможности и препятствия для развития частного сектора. В каждой из этих стран исследование будет проводиться путем опроса частных компаний в секторах производства и услуг.

В Украине для сбора этих данных была нанята компанию Ipsos, которая начнет опрос случайно отобранных компаний в декабре 2018 года. Эта работа продлится до мая 2019 года, а предварительные результаты исследования ожидаются во второй половине 2019 года.

Результаты этого опроса предприятий вместе с информацией, собранной в рамках этого исследования в других странах, будут проанализированы с целью лучшего понимания того, каким образом можно увеличить инвестиции, производительность и темпы экономического роста в этих странах.

Напомним, Украина поднялась в Рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business - 2019) Всемирного банка на пять пунктов до 71 места.

Отметим, в 2018 году Украина заняла 50-е место из 157 в новом Рейтинге человеческого капитала Всемирного банка (Human Capital Index).